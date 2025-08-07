厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると「1日あたりのたんぱく質摂取量・平均推移」は、1995年をピークに減少傾向にあるそう。そのようななか「たんぱく質不足は、本来吸収されるはずの栄養素ではなく不要なものを吸収してしまう＜腸漏れ（リーキーガット症候群）＞を引き起こし、さまざまな不調の原因になる」と語るのは、消化器内視鏡専門医の平島徹朗先生と秋山祖久先生です。そこで今回は、お二人の著書『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』から一部引用、再編集してお届けします。

これを知らないと健康を害する!? 栄養が無駄になる「腸漏れ」とは

口から摂った栄養素が腸で吸収されない理由

腸は、栄養を吸収する器官ですが、腸で栄養を十分吸収できていない状態があります。腸から不要なものが体内に漏れ出し、本来、吸収されるはずの栄養素ではなく、不要なものを吸収してしまった状態。これを「腸漏れ（リーキーガット症候群）」と呼びます。



＜『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』より＞



上に「正常な腸粘膜」と、「腸漏れを起こした腸粘膜」を並べています。一見、違いがわからないかもしれませんが、「正常な腸粘膜」の場合、腸粘膜の細胞と細胞の間にはすき間がなく、口から摂った食べ物は、小腸の腸粘膜から消化酵素が分泌され、しっかりと体内に吸収されます。

また、腸は免疫の要でもあるので、摂り込みたくないウイルスや菌、アレルギー原因物質、有害物質や未消化の栄養素などは、体内に吸収されないようにブロックし、跳ね返します。

それに比べ、「腸漏れを起こした腸粘膜」は、何らかの原因で細胞に炎症が起きたことにより、細胞と細胞の間にすき間ができてしまい、正常時には吸収されない未消化の栄養素やウイルスなどが摂り込まれていきます。その分摂り込むはずだった栄養素が吸収できなくなるので、十分な栄養素を口から摂っていたとしても、「栄養不足」の状態をつくり出してしまいます。

また、たんぱく質をはじめ栄養素がうまく吸収されないと、細胞の生まれ変わりの周期が乱れ、腸の粘膜細胞も生まれ変われないので、さらに腸漏れが悪化し、さまざまな不調が起こりやすくなります。

腸の新常識！ ごはん・うどん・パンは魔性の栄養素!?

栄養素によって消化吸収の時間が異なる!?

一般的に消化にかかる時間が短いのは炭水化物、たんぱく質、脂質の順だといわれていますが実は、それは間違っています。



私たちが内視鏡検査で見てきた限り、食べ物が胃から小腸へと移動するのにかかる時間は、うどんが５〜６時間、ごはん、パンは早くて４時間、遅いと８時間以上かかります。

というのも胃からは、炭水化物を消化する酵素が出ないのです。

たんぱく質はどうかというと……

一方、炭水化物と比べて消化が遅いと思われがちなたんぱく質はどうかというと、胃から消化酵素が出るので、実は消化が早いのです。肉で４〜５時間、魚だと３〜４時間で消化してしまいます。

「腹持ちがいいからごはんを食べる」といいますよね？ これは、裏を返せば、炭水化物は消化に時間がかかるということなんです。

１日３回ある食事の度に大量に炭水化物を摂っていると胃や腸は休むことなく働き続ける状態になります。

未消化の状態で炭水化物が胃の中に長時間溜まるので、気づかないうちに胃や腸がダメージを受け続け、腸漏れを起こす引き金になってしまいます。

炭水化物の魔のループ

また、適量の炭水化物はゆっくり消化される間に血糖値も上がり、満腹感を感じますが未消化の炭水化物は、血糖値が上がりません。

すると胃の中にまだ未消化の炭水化物があることに体が気づかず、空腹を感じて「食べろ！」と指令を出し、結果、お腹が空いていないのになぜかまた食べてしまう……といった終わりの見えない炭水化物の魔のループに入ってしまいます。

お腹の不調時に食べたら良い食材は？

胃や腸に負担をかけてしまう炭水化物のおかゆやうどんは避けましょう。脂肪分の少ない赤身肉や白身魚がおすすめです。

もし、食べたくないのであれば、「食べない」という選択肢も。胃や腸を空っぽにすることで、リセットされ、また元のように動き出します。

※本稿は、『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』（扶桑社）の一部を再編集したものです。