スマートフォンにある思い出の写真。どうせなら、プリントして思い出に残したい！

そんなときに出会ったのがミニフォトプリンターの「iNSPiC」 でした。

いつもの手帳や日記にペタ、大切な人に贈る手紙やプレゼントにペタ…想像以上の使いやすさに愛用中です。

手のひらサイズ、シール紙ですぐ貼れる

「iNSPiC」は、手のひらに収まるコンパクトサイズのミニフォトプリンター。スマートフォンで撮影した写真をその場で印刷することができ、写真はシール紙なのでそのまま貼ることができます。

使用前は本体を開き、所定の場所にシールペーパーをセットするだけ。印刷時は専用のアプリを使用するのですが、Bluetooth接続だからプリント時の操作も簡単です。

ラベルやコラージュも◎、インク交換不要

アプリを使えば、分割プリントやラベル、コラージュだってできるのも便利。

「Zink方式」と呼ばれる専用のインクが配合された感熱紙で印刷するので、面倒なインク交換も不要…って便利すぎじゃないですか？

レトロ感ある味わい、手帳の「フォトログ」にも

写真の画質はめちゃくちゃ高画質！…とまでは言えませんが「写ルンです」を彷彿させる懐かしさ感じるレトロ感です。

また最近SNS上で見かけて知ったのが、分割にしてマンスリーページのマス目に貼る「フォトログ」方式。

その日行った場所や思い出の写真、毎日のお弁当記録、育児日記など…使いかたは無限大です。ページを開くと、小さな写真が目に入り、一瞬で思い出がよみがえってくるのが嬉しいですね。

シールやラベルも。思い立ったら「すぐに」作れる

専用アプリには「ラベル」のテンプレートもあるので、好きなデザインを選んでラベル作成だって◎。整理整頓時にラベルがほしい！と思い立ったらすぐに作れちゃいますよ。

手紙に添える感謝の気持ちを込めたシール作りだって自作で。テンプレートもあるので、好きなデザインを選んで作れるのも魅力の一つです。

iNSPiC ひとつで、写真プリントだけでなく、ラベルやシール作り…と大活躍なので今では必須アイテムとなりました。

