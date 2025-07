ブライトンはまたしても若き期待株の獲得に成功したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ブライトンは今夏の移籍市場でクラブ・ブルージュに所属する24歳のベルギー代表DFマキシム・デ・カイペルの獲得が決定したという。



クラブ・ブルージュの下部組織出身であるデ・カイペルは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算114試合に出場。一時はレンタル移籍でクラブを離れるも、2023年7月には復帰を果たしており、現在は主力として活躍。昨季もリーグ戦37試合に出場し、3ゴール5アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでも12試合に先発出場するなど若くしてクラブの主軸として活躍している。





