²¬»³¡¦¹áÀî¤ÏÄ«¤«¤é±«¡¡Ãë²á¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤±¤µ¡Ê24Æü¡Ë¤«¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë²á¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¡¦¹áÀî¤ÏÄ«¤«¤é±«¡¡Ãë²á¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß
¤±¤µ¡Ê24Æü¡Ë¤Î²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢±«±À¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¡Ê25Æü¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç²¬»³¸©ÆîÉô¡¦ËÌÉô¤È¤â¤Ë80¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤Ë¤ÏÍëÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¢¤¹ÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£