カンヌ国際映画祭、深田晃司監督『恋愛裁判』クリステン・スチュワート主演新作など追加ラインナップ16作品発表

世界三大映画祭に数えられる カンヌ 国際映画祭。5月13日に開幕する第78回映画祭の追加ラインナップが発表され、深田晃司監督の『恋愛 裁判 』や、クリステン・スチュワート主演の『The Chronology of Water(原題)』などが正式出品されることが明らかになった。Deadlineによると、今回あらたに発表されたのは16作品。齊藤京子が映画初主演を務める『恋愛 裁判 』は、「元 アイドル の女性に賠償命令」という新聞記事を目にした深田監督が、その内容から着想を得て作り上げた物語。日本の アイドル 界でまことしやかにささやかれる「恋愛禁止ルール」をテーマに、構想から10年を経て結実した 渾身 作だ。同作は、「コンペティションの枠には収まりきれない良作を集める」 カンヌ ・プレミア部門に出品される。

コンペティション部門には、 ジェニファー・ローレンス とロバート・パティンソンが主演を務めるスリラー『Die,My Love(原題)』や、サイード・ルスタイ監督の『Woman And Child(原題)』などが追加で発表された。イラン出身のルスタイ監督は、2022年の『Leila’s Brothers(原題)』以来の カンヌ となる。「ある視点」部門には、クリステン・スチュワート長編監督デビュー作『The Chronology of Water(原題)』やペドロ・ピニョ監督の『I Only Rest In The Storm(原題)』などが新たに加わり、ミッドナイト・スクリーニング部門ではイーサン・コーエン監督の探偵コメディ『Honey Don’t!(原題)』も上映される。第78回 カンヌ 国際映画祭は、5月13日から24日まで南仏で開催。ジュリエット・ビノシュがコンペティション部門の審査委員長を務め、ロバート・デ・ニーロに名誉パルム ドール が贈られる。今年の カンヌ では、スカーレット・ヨハンソンら豪華キャストが出演するウェス・アンダーソン監督の『The Phoenician Scheme(原題)』や、トム・クルーズ主演の『 ミッション:インポッシブル /ファイナル・レコニング』などがお披露目されることが発表されており、例年に増して華やかな映画祭となりそうだ。