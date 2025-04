〈食べログ3.5以下のうまい店〉あっさりヘルシーな「オリーブ牛」がメイン！ ホスピタリティにあふれた店主がもてなす穴場焼肉店

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・小伝馬町の焼肉店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんが「穴場発見!!」と興奮気味に教えてくれた、香川のプレミアムブランド牛が食べられる店を紹介。

教えてくれた人

小関尚紀

焼肉作家。通称:YAKINIQ。お肉博士1級。MBA(経営学修士)。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』(2022年3月終了)の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』(ダイヤモンド社)、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』(KADOKAWA)、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか?』(サンマーク出版)。

香川直送の上質ホルモンをカジュアルに堪能

オリーブの実の搾りかすを食べて育った「オリーブ牛」のハラミ

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

日比谷線小伝馬町駅から徒歩2分、江戸通り(国道6号線)から一本入った道の角地に立つビルの2階。店内はカジュアルなバーのような雰囲気

江戸時代に繊維問屋街、金物問屋街として賑わい、400年以上の歴史を持つ街・小伝馬町。現代では碁盤目状に区画整理された街並みにオフィスビルやマンションが混在。飲食店も下町情緒を残す老舗から、最近オープンしたオシャレなカフェまで多様な店が集まっている。そんな小伝馬町で小関さんの目に留まったのが「炭焼ホルモン えいた」。食べログの点数は2025年4月時点で3.32、香川県産のブランド牛「オリーブ牛」を中心とする上質な肉とフレンドリーな接客で近隣の常連客に支持されている、知る人ぞ知る人気店だ。

小関さん

穴場発見!!が第一印象です。注目している香川県産のブランド牛「オリーブ牛」の店があることを発見し、予約して行きました。香川県で110年以上続く精肉店から仕入れられるオリーブ牛の正肉とホルモンが美味でした。

パイプや鉄板を取り入れたインダストリアル系のインテリアはすべて店主の手作り。席はカウンター3席と4名掛けテーブル3卓の計15席

店内はコンパクトなワンフロアで、棚やテーブル、照明まで店主自らDIYで設えたインテリアが配され、カジュアルなバーのような雰囲気。焼肉は卓上での炭火焼きだが、テーブル上部に設置されたダクトのおかげで煙たさを感じることはない。居心地の良さを意識してセレクトしたという昭和J-POPのBGMも、耳馴染みのある曲をきっかけに会話が弾んだりお酒がすすんだりと、初めて訪れてもすぐにリラックスできる空間となっている。

小関さん

駅近のカジュアルな焼肉店。テーブルとカウンターで、店主、奥様、店員さん3名でこぢんまりとオペレーションされています。団体でなければカウンターがおすすめで、一人でも入店しやすい焼肉店です。忙しくない時間帯は、店主が肉や食べ方、焼き方など色々と教えてくれ、奥様のアシストも光ります。オリーブ牛への愛が伝わります。

店主の林泰進さん

韓国出身の店主・林泰進(イムテジン)さんは、元システムエンジニアという異色の経歴の持ち主。2009年に留学生として来日し、日本で最初にアルバイトをしたのが焼肉店だった。それまで飲食店で働いた経験はなかったため、皿洗いからスタートし、仕事を覚えていくなかで自分の店を持ちたいという思いが芽生えたのだという。その後、脱サラし2018年に現在の店をオープン。

しかし、オープン当初は肉の仕入れ先さえも決まっていない状態だったそう。

「何でもまずやってみて、後から組み合わせていくタイプなので(笑)。最初のうちはデパートでちょっと高めの肉を買ってきてお客様に出していたんです」

そんな手探りの運営をするなか、旅先の香川県で偶然出会ったのが「オリーブ牛」だった。

プレミアム黒毛和牛「オリーブ牛」を香川から直送

香川県だからこそ成し得たプレミアム黒毛和牛「オリーブ牛」。県外で食べられる店は数少ない

オリーブ牛とは、オリーブオイルを搾った後の果実を飼料として与え育て上げた讃岐牛。オリーブ由来のオレイン酸が豊富で、やわらかな肉質と、赤身はうまみが強く脂はあっさりした味わいが特徴となっている。

そんなオリーブ牛を、たまたま入った老舗精肉店が経営する焼肉店で初めて食べ、おいしさに感動。「ぜひ自分の店に卸してほしい」と、香川まで何度も足を運んでお願いし、ようやくOKをもらうことができたそう。こうして現在は、赤身肉はオリーブ牛をメインに提供している。

日ごとのおすすめメニューも必見

オリーブ牛以外にも、入荷状況に応じて北海道の十勝牛や栃木県のブランド和牛「匠」など、各地のブランド和牛や、定番メニューにない部位もラインアップするので、カウンター上のボードに記されるその日のおすすめメニューもぜひチェックを。毎回新鮮な味を楽しめるとリピーターにも好評だ。

正肉、タンは冷凍せず冷蔵で管理。ホルモンは鮮度を保つため、香川から届くとすぐに下処理を施し、真空保存している

小関さん

オリーブ牛は、クリミ、カイノミ、イチボ、ザブトンなど仕入れ状況によってメニューが変わりますが、出荷2カ月前からオリーブの搾りかすを餌として供給されていることもあり、脂質がさらりと特徴的でした。部位に合う食べ方、つけダレについても店主が日頃から熱心に勉強されており、研究熱心であることが伝わります。別注の青唐辛子ゆずポン酢など数あるつけダレは、店主に聞いてぜひトライしてほしいです。同じ肉でも全く別の味が堪能できます。

うまみが強くさっぱり! 推しNo.1は「オリーブ牛 塩ハラミ」

下味はシンプルに塩・胡椒のみ

小関さん

まず東京都内のお店で、オリーブ牛のハラミがグランドメニューに入っているのが凄い。厚切りにカットされた塩ハラミは脂質もありますが、まずは焼き上がりをそのまま塩味で食べていただきたい。オリーブ牛であるがゆえに、さっぱりしています。

「オリーブ牛 塩ハラミ」3,300円は、香川県直送のオリーブ牛のハラミを、注文後にカットして提供。たっぷりサシが入った見た目ながら、味わいはあっさり。抗酸化成分のオレイン酸が豊富に含まれることでよりうまみが強く、ヘルシーな肉として女性客にも人気だとか。

焼き方は、マメに返しながら表面がきつね色になる程度まで焼けばOK

ハラミのお供におすすめの「青唐辛子醤油漬け」250円。辛さレベルは青唐辛子の当たりハズレがあるので運次第!

小関さん

おすすめは、青唐辛子醤油漬け(別注)を焼いたハラミの上にのせる食べ方。ハラミも味が強いので青唐辛子に負けていません。そこで、いつもの白飯にも登場してもらいましょう。白飯と一緒に頬張ります。あぁ至福。

この店の特徴の一つとなっているのが、豊富にそろうつけダレや添え物。青唐辛子醤油漬けや純胡椒など、メニューに載っているもの以外にも、オーダーした肉に応じて「山椒塩も合いますよ」といった具合で次々店主が提案してくれる。いろいろな食べ方で自分好みの味を見つけられるのも楽しい。

プラスαでおいしさが進化するこちらもおすすめ

脂が香ばしい! 焼肉では珍しい「テール」

牛1頭から5人前程度しか取れない、実は希少部位の「テール」

焼肉での提供は珍しい「テール」1,100円は、焼肉好きの客との会話からメニュー入りしたそう。

テールスープのイメージでかなり濃厚な味わいかと思いきや、焼肉にすると脂はこってりしすぎず香りが際立つ。また、よく動く部位のため、うまみの凝縮された肉肉しい味わいとなっている。

テールは軽く焦げ目がつくまでしっかり炙り焼きに

口の中が一気に爽やかになる「純胡椒」280円。タンに合わせてもおいしい

小関さん

焼肉でテールは比較的珍しいので、おすすめしたい部位です。テール元から2番目、3番目あたりを使用。塩・胡椒をしているので、しっかりと焼き、肉の香り、脂の香ばしさを感じて食べてほしいです。次に純胡椒(別注)をオーダーし、まずかじってからテールを頬張る、口内調理をぜひ!

劇的味変を楽しめる「ホルモンミックス(みそ)」

この日の部位はレバー、シマチョウ、ウルテ、ハツモト、ミノ、マルチョウ

「ホルモンミックス」1〜2人前2,200円は、香川から届く新鮮なホルモン6種の盛り合わせ。味付けをみそ、タレ、塩から選べる。中でも西京味噌と韓国のコチュジャン、自家製焼肉ダレをミックスした「みそ」は、コクがあって香ばしく、ご飯のお供にぴったり。

香ばしい香りが広がり、食欲をそそる

ホルモンはまとめて重ね合わせるようにして焼くと炎があがりにくい。さらに、網を軽くゆすってタレを落とし、その煙で燻すことでより香ばしく仕上がる。

「青唐辛子ゆずポン酢」220円をたっぷり付けると、一気にさっぱりした味わいに

小関さん

ホルモンミックスの中では、みそがおすすめ。こってりしていて焼き上がりをまずはそのまま食べてほしいです。次に、おすすめの食べ方である青唐辛子ゆずポン酢(別注)を付けて食べると全く別の味付けのホルモンが楽しめます。

〆は濃厚風味の「海鮮スンドゥブチゲ」で

「海鮮スンドゥブチゲ」1,200円、ご飯付き+220円。チーズも+200円で追加できる。韓国海苔やキムチをあわせてもおいしいそう

〆で人気の「海鮮スンドゥブチゲ」は、さまざまな素材の風味を贅沢に感じられる一品。辛さは控えめにしてあり、好みに合わせて青唐辛子を追加できる。牛テールを4日間煮込んで濃厚なテールスープをとった後、さらに水を足して煮込んだ2番スープをベースに使用。炒めたネギと豚ひき肉にネギ油と焦がし醤油で風味を付けたスープの素とあわせ、さらに牛脂を溶かして濃厚さをプラス。そこにたっぷりの海鮮を入れて熱々で提供される。特に風味が際立つ桜エビのトッピングは、日本のラーメンやつけ麺からヒントを得たとか。

小関さん

〆メニューNo.1。牛脂を溶かして、牛テールスープで作るスンドゥブチゲは熱々で濃厚。その中に、ムール貝、イカゲソ、エビ、アサリ、ホタテ、サクラエビなど海鮮も豊富に入り、食欲をそそる香りもたちます。残ったスープには白飯を投入して頬張りましょう。私はチャレンジしていませんが、青唐辛子追加(+50円)、激辛(+100円)もありますので辛いもの好きの人はぜひチャレンジしてみてください。

余分な脂を丁寧に落とし、子どもには薄くスライス、年配者には切り込みを多く入れるなどの調整も

オリーブ牛をメインとした上質なホルモンを、自分好みの味付けで堪能できる「炭焼ホルモン えいた」。

精肉は注文後に手切りし、厚切り、薄切りも好みにより対応。予約して来店しても時間制限なしなど、随所に「客に喜んでもらいたい」という思いがあふれている。

今後はより広い物件への移転や、斬新な新メニューも考えているとのことなので、ぜひ早めにチェックして行きつけリストに加えておこう。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆炭焼ホルモン えいた住所 : 東京都中央区日本橋大伝馬町9-7 2階TEL : 03-3527-3237

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:田川葉子

