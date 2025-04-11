¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¡ÖÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯ÉÕ¤¡È¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬¡ÉÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¡×¤Ï¡¢4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¡ÖONE PIECE·î²½¾Ñ¡×¤ò¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ª ¡ØONE PIECE¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ËÉõÆþ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î2¼ïÎà¤Î¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Çòñ²¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÎýÆý¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿ÏÂÍÎ²Û»Ò¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼10¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤ËÉõÆþ¡£Ãæ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤â¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀäÂÐÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤âÉÕÂ°¡£¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçºåÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡Ö·î²½¾Ñ ¡ß ¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤ ´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤äJRµþÅÔ±Ø¤Î¡ÖPLUSTA GiftµþÅÔ´´ÀþÃæ±û²þ»¥Æâ¡Êµì¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯µþÅÔÃæ±û¡Ë¡×¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ª ¡ØONE PIECE¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ËÉõÆþ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î2¼ïÎà¤Î¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Çòñ²¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÎýÆý¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿ÏÂÍÎ²Û»Ò¡Ö¤ß¤ë¤¯ñ½Æ¬ ·î²½¾Ñ¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤âÉÕÂ°¡£¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçºåÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡Ö·î²½¾Ñ ¡ß ¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤ ´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤äJRµþÅÔ±Ø¤Î¡ÖPLUSTA GiftµþÅÔ´´ÀþÃæ±û²þ»¥Æâ¡Êµì¥®¥Õ¥È¥¥è¥¹¥¯µþÅÔÃæ±û¡Ë¡×¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£