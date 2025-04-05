Ç¤Ï¡Ø¤ªÎ±¼éÈÖ¾å¼ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡Ä²È¤Ë»Ä¤·¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ5Áª¡¡ºÇÄ¹²¿Æü¤Þ¤Ç¡©
Ç¤¬¡Ö¤ªÎ±¼éÈÖ¾å¼ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
Ç¤¬Î±¼éÈÖ¾å¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ç¤ÏÆÈÎ©¿´¤¬¶¯¤¤Æ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËµÙ¤ó¤À¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î±¼éÃæ¤â¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¿´´¶¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª¤ä²»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Î±¼éÈÖÃæ¤âÂà¶þ¤·¤Ë¤¯¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¿©»ö¤ä¥È¥¤¥ì¤Î´ÉÍý¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ±¼éÈÖ¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ç¤ò¡Ö¤ªÎ±¼éÈÖ¡×¤µ¤»¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ5Áª
1.°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¤¬Î±¼éÈÖ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´í¸±¤ÊÊª¡ÊÅÅµ¤¥³ー¥É¤ä¾®¤µ¤ÊÊª¤Ê¤É¡Ë¤òÊÒÉÕ¤±¡¢Áë¤ä¥É¥¢¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¿©»ö¤È¿å¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë
Î±¼éÃæ¤ËÇ¤¬¶õÊ¢¤ä¹¢¤Î³é¤¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤È¿·Á¯¤Ê¿å¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Æ°µë±Â´ï¤ò»È¤¨¤ÐÀßÄê¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¿·Á¯¤Ê¥Õー¥É¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢ÈçÇ¢´ï·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¿å¤Ï¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤¬·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
3.¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤¹¤ë
Ç¤ÏÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î±¼éÃæ¤ÏÂà¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸í°û¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤Ò¤â¾õ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¾®¤µ¤Ê¥Ñー¥Ä¤Î¤Ä¤¤¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÇ¤¬¸ý¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁëºÝ¤Ë¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
4.ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤ò¤¹¤ë
Ç¤Ï²»¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£Î±¼éÃæ¤ËÂç¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Ç¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢Íë¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áë¤òÊÄ¤á¤Æ²»¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¥Éー¥à·¿¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÁû²»¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊÊ¹¤¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
Áû²»¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áë¤Î³°¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¼«Á³¤Î²»¤¬Ç¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
5.Äê´üÅª¤ËÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
Ç¤¬¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢1～3ÆüÄøÅÙ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÀ³Ê¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ü´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÆüÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤ÊÇ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¤òÄ¹´ü´ÖÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ë»þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤ä¿å¡¢¥È¥¤¥ì¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°µë±Â´ï¤ä¼«Æ°µë¿å´ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Æü°Ê¾åÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¿Í¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤Ë°ìÅÙÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÏÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¹¥¤ß¡¢ÆüÃæ¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤ªÎ±¼éÈÖ¾å¼ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â²È¤ò¶õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤ä¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÇ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦Ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)