【GU×rokh】コラボ第2弾発売！ 初のメンズも含め全19型で展開

【GU(ジーユー)】とデザイナー・Rok Hwang(ロック・ファン)が手がけているブランド【rokh(ロク)】の第2弾コラボレーションコレクションが、2025年4月4日(金)に発売。初のメンズアイテム5型を含め、ジェンダーレスで着られる全19型で展開します。

ノスタルジックななかにモダンエッセンスを融合

【GU×rokh】左:スモッキングキャミソールワンピース by rokh\4,990、ワイドブリムハット(フラワー) by rokh\1,990、バニティバッグ(フラワー) by rokh\2,990 中央左:ペプラムシャツ(5分袖) by rokh\2,990、リブポロセーター(7分袖) by rokh\2,990、ワイドジーンズ by rokh\3,990 中央右:ボーダーリブポロセーター(7分袖) by rokh\2,990、チュールスカート by rokh\3,990、バニティバッグ(フラワー) by rokh\2,990 右:ユーティリティシャツ(5分袖) by rokh\3,990、ニットポロシャツ(5分袖) by rokh\2,990、クロップドパンツ by rokh\3,990

テーマは、昨年10月に販売した第1弾同様、“Play in Style”。ブリティッシュガーデンからインスピレーションを受けたノスタルジックなムードのクラシックスタイルに、【rokh】ならではのモダンなカラーとシルエットが融合したアイテムは、重ね着やコーディネートによってさまざまな着こなしが楽しめるラインナップになっています。

たとえば、ストライプ柄のペプラムシャツとオフホワイトのリブセーターを重ねて、よりデザイン性が高まるダブルラッフルを満喫したり。

【GU×rokh】ペプラムシャツ(5分袖) by rokh\2,990、リブポロセーター(7分袖) by rokh\2,990、ワイドジーンズ by rokh\3,990

小花柄のチュールスカートの中にトラックパンツを合わせてミックススタイルに仕上げたり。

【GU×rokh】チュールスカート by rokh\3,990、トラックパンツ by rokh\3,990、ローファークロッグサンダル by rokh\2,990

中に合わせたトラックパンツは、年齢性別問わずはける旬なサイドラインデザインで、色ち買いしたくなる配色が魅力。

【GU×rokh】トラックパンツ by rokh 各\3,990

カットソー&スリーブボレロのセットアイテムも登場

【GU×rokh】ボレロセットT by rokh 各\2,990

ハイウエスト部分にボックスタックが施されたカットソーと、ぽわんとふくらむ小花柄のチュールスリーブボレロのセットは、ほかにはないオリジナリティ溢れるアイテム。

スリーブボレロは、シャーリング側を前に着用してもOK!

【GU×rokh】ボレロセットT by rokh \2,990

旬なリボンディテールがアクセントのノースリーブニットも可愛い!

【GU×rokh】フロントリボンセーター(ノースリーブ) by rokh \2,990

大人の可愛さを引き出すペプラムデザインのリボンつきニットは、中にタンクトップやカットソーを合わせて重ね着が楽しめるアイテム。汗ばむ春夏でも、さらっとした肌触りで心地よく過ごせる素材なのも嬉しいところです。

ブラウス+スカートのドッキング風ワンピースにも注目

【GU×rokh】シャツワンピース(5分袖) by rokh 各\4,990

ペプラムデザインのふんわりスリーブシャツとフレアスカートのセットアップを着ているかのようなワンピースも注目アイテムのひとつ。落ち感のいいなめらかな生地で、どちらも本コレクションのオリジナル柄。レトロガーリーなワンピースは、1枚まとうだけでいまっぽいおしゃれが堪能できます。

好バランスがキープできるショート丈のケープコート

【GU×rokh】ショートケープコート by rokh 各\4,990

エポレットディテールを取り入れたショート丈コートは、フレアスリーブが印象的な1着。7~8分丈の袖口に施されたボタンを外すとケープのようなフォルムになり、また違った印象に。

【GU×rokh】ショートケープコート by rokh \4,990

ワンピースやミニボトムス、フルレングスのパンツなど、どんなアイテムに合わせても好バランスがキープできるので、春のお出かけに欠かせない存在になること間違いなしです!

小花&チェック柄の小物類も見逃せない!

【GU×rokh】ソックス by rokh 1、ソックス by rokh 2 各\590、ローファークロッグサンダル by rokh 各\2,990、スモッキングキャミソールワンピース by rokh\4,990

第1弾では、靴が即完売したほど小物類の注目度が高い本コラボ。今回は、インスピレーションを受けたガーデニングを彷彿とさせるクロッグサンダルやハットが登場。服と同じ小花柄とチェック柄で展開しています。

【GU×rokh】ワイドブリムハット(フラワー) by rokh 各\1,990、スモッキングキャミソールワンピース by rokh\4,990

ゴールドファスナーが大人っぽいコンパクトなバニティバッグは、持つだけで気分が上がる可愛さ! ショルダーつきなので、斜めがけすることもできます。

【GU×rokh】バニティバッグ(フラワー) by rokh[縦17×横(底)14.5cm×マチ14.5cm]、バニティバッグ(チェック) by rokh[縦17×横(底)14.5cm×マチ14.5cm]各\2,990

ワークスタイルをベースにしたメンズも要チェック

【GU×rokh】ユーティリティシャツ(5分袖) by rokh \3,990

この第2弾からスタートしたメンズラインは、トレンドのワークテイストをベースに、ダブルベルトループのような【rokh】のアイコニックなデザインなどを盛り込んだ5型で販売。特に、クロップドパンツやショートパンツは、ボーイズカジュアル派の女性にもぴったりです!

【GU×rokh】コラボ第2弾も、取り入れるだけで気分が上がるものばかり。ぜひ店舗やオンラインストアで、このワクワク感をあじわってみて。

senior writer:Momoko Miyake