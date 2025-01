シンプルなOCI データベース環境をスピーディーに提供！シイエヌエス「U-Way Lite OCI DB Model」 MySQL対応版

シイエヌエスは、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)」上で提供するMySQL Databaseのクラウドサービスの導入支援を目的に、「U-Way Lite OCI DB Model」を拡張し、MySQLに対応した新サービスを2025年1月より提供開始します。

シイエヌエス「U-Way Lite OCI DB Model」 MySQL対応版

シイエヌエスは、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)」上で提供するMySQL Databaseのクラウドサービスの導入支援を目的に、「U-Way Lite OCI DB Model」を拡張し、MySQLに対応した新サービスを2025年1月より提供開始。

「U-Way Lite」は、気軽にクラウドサービスを利用できるよう、同社設計にてシンプルな構成で提供することで、短納期・低コストを実現するサービスです。

【サービス内容】

本サービスは、同社標準設計を基にMySQL Database Serviceを自動構築し、OCI上でMySQL Databaseが利用可能な環境をお客様に提供するサービスです。

本サービスは、OCI環境利用の基盤となるIaaSを中心とした構成をパッケージ化したOCI Base Modelと併せて利用することで、提供後すぐにお客様の環境から、OCI環境やMySQL Databaseへ接続出来ます。

今後も、様々な構成パターンのパッケージまたはオプションを展開予定です。

OCI DB Modelの特徴

【モデル内容】

このモデルは、OCI Base Modelと組み合わせることで、OCI上でMySQL Databaseを利用できる環境を提供しています(OCI Base Modelとの組み合わせは必須となります)。

構築後にお客様自身でリソースを追加することも可能です。

<価格・構成例>

このサービスの構築費用は下記表の通りシンプルです。

OCI Base Modelとの組み合わせが必須となります。

価格

構成例

