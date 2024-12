北斎の浮世絵を全身で感じる“超没入体験”！「HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO」のチケットが販売開始

株式会社ギークピクチュアズをはじめとするHOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会は、東急プラザ渋谷にて『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』を、2025年2月1日(土)〜2025年6月1日(日)に開催することを決定した。チケットは11月21日(木)より販売を開始した。■“超没入体験”『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』とは『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』とは、葛飾北斎が生きた江戸の浮世にタイムスリップしたような新感覚が味わえる「映像×サウンド×触覚」の次世代型イマーシブ体験だ。

誰もが一度は見たことがある北斎の作品を、超高精細イメージデータを使用し、ソニー製LEDディスプレイのCrystal LEDで臨場感のある高精細な映像をリアルに再現。さらに、床が水たまりや砂浜に変わったかのように感じさせるソニーの触覚提示技術(ハプティクス)などの演出により、葛飾北斎が見た景色や歩いた感覚を、圧倒的な没入感で体感できる。開催期間中は日本のクラフトマンシップを持つブランドとのコラボグッズも発売予定。■チケット販売情報2024年11月21日(木)14:00より下記プレイガイドにて発売開始アソビュー! :https://www.asoview.com/channel/tickets/icoBkRNQFh/楽天チケット :https://r-t.jp/hokusaianotherstoryローソンチケット :https://l-tike.com/event/mevent/?mid=737150イープラス :https://eplus.jp/hokusai/【チケット料金】一般:3,500円 / 高校生・専門学生・大学生:2,200円 / 小学生・中学生:1,500円未就学児:無料<開催概要>>展覧会名 :HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO会場 :東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 東急プラザ渋谷3階https://shibuya.tokyu-plaza.com/access/開催期間 :2025年2月1日(土)〜2025年6月1日(日)主催 :HOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会株式会社ギークピクチュアズ、東急不動産株式会社、株式会社RED、ソニーPCL株式会社、株式会社朝日新聞社協力 :文化庁原作品所蔵元 :山梨県立博物館協力・画像提供 :株式会社アルステクネ監修 :久保田巖公式HP :https://hokusai.anotherstory.world/X :https://x.com/anotherstory_w/Instagram :https://www.instagram.com/w_anotherstory/■「HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO」公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・子どもの学習姿勢を家具でサポート!オカムラ、子ども向け学習家具「mirumio」発表会・京都発のサステナブルなアップサイクル食シリーズから新商品が登場!「GOOD NATURE MARKET」メディア試食会・本場アメリカの味とボリュームを詰め込んだ!バーガーキング「ワイルドBBQバーガー」・人気のルーター収納ボックス!+10cm幅広サイズになって発売・世界大会優勝の柴田シェフ、郄橋シェフが自身監修ケーキのポイントを解説!「セブン-イレブン クリスマス商品発表会」開催