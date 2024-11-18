¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÁýÀÇ¤«¤è¡ªÄÙ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¡ÖÂà¿¦¶â²ÝÀÇ¡×À¯ÉÜÀÇÄ´¤ÇºÆÉâ¾å
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ä¨¤ê¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤À¡£ºòÇ¯¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÁýÀÇ¤À¡ª¡×¤È¶¯¤¤ÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¼Â»Ü¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤¬¡ÖÂà¿¦¶âÁýÀÇ¡×¤ËÆ°¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û1¿Í4Ëü±ß¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤Î¼¡¤Ï¡ÖÅÜÞ¹¤ÎÁýÀÇ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬´ë¤àÃæ¿È¤¢¤ì¤³¤ì
¡¡¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ÖÀ¯ÉÜÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¤¬15Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Âà¿¦¶â²ÝÀÇ¤ò¸«Ä¾¤¹¤«¤É¤¦¤«µÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ÇºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢¶ÐÂ³20Ç¯¤ò¶¤Ë¹µ½ü³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸½¹Ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢1989Ç¯¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£Í¼±¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·îÆâ¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡ÖÍ¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¤Î2025Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÏÀµÄ¤Ç¤â¡¢Âà¿¦¶â²ÝÀÇ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬¡ÖµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÂà¿¦¶âÁýÀÇ¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Î¸¶°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÁýÀÇ¥á¥¬¥Í¡×¤È´ßÅÄ¼óÁê¤òÙèÙé¤¹¤ë¤¢¤ÀÌ¾¤¬Èô¤Ó¤«¤¤¡¢¼Â»Ü¤òÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿·Á¤À¡£
¡ÖÂà¿¦¶âÁýÀÇ¡×¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤¬¶¸¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡Âà¿¦¶â¤â½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¹¤¯¶Ð¤á¤ë¤Û¤ÉÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¶ÐÂ³20Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂà¿¦¶â¹µ½ü¤Ï1Ç¯¤Ë¤Ä¤40Ëü±ß¤À¤¬¡¢20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤Ï1Ç¯¤Ë¤Ä¤70Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢38Ç¯¶ÐÌ³¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Âà¿¦¶â¤¬2060Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤ò¶ÐÂ³20Ç¯°Ê¹ß¤â1Ç¯40Ëü±ß¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢1520Ëü±ß°Ê¾å¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÅÙ¡¢ÄÙ¤ì¤¿¡ÖÂà¿¦¶âÁýÀÇ¡×¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ãÂà¿¦¶â¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤¤¤¤À©ÅÙ¡£¤½¤³¤«¤éÀÇ¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡ä¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎºØÆ£Ëþ»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö·ä¤¢¤é¤ÐÁýÀÇ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºâÌ³¾Ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È»×¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥º¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ØÇ¯¸ù½øÎó¡Ù¡Ø½ª¿È¸ÛÍÑ¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ·¿·Ð±Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â¤½¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò»ý¤Á¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¡¢À¸»ºÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ÊÅ¾¿¦¤È¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÀÇÀ©¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏºÆ·ú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡ÖÂà¿¦¶âÁýÀÇ¡×¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡10·î¤«¤é³È½¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»ùÆ¸¼êÅö¤Ï°ì¸«¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤ª¶â¤Ï¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÅÜÅó¤ÎÁýÀÇ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û1¿Í4Ëü±ß¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤Î¼¡¤Ï¡ÖÅÜÞ¹¤ÎÁýÀÇ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬´ë¤àÃæ¿È¤¢¤ì¤³¤ì¡Ù¤Ç¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£