Google¡¢Play Points¤Î¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷°Ê¾å¤ËºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤È¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤ò40¡óOFF¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡¡ª12·î2Æü¤Þ¤Ç
|ºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤È¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤¬40¡ó³ä°ú¤Ë¡ªGoogle Play Points¤Î¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
Google¤¬¥¢¥×¥ê¤ä¥²¡¼¥à¡¢Æ°²è¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖGoogle Play ¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoogle Play Points¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷°Ê¾å¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇ¿·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPixel 9¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤¬40¡ó³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google Pixel ¤«¤é¤ÎÆÃÅµ¤Î¡Ö¤ªÆÀ¾ðÊó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¾ÜºÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð³ä°ú¥³¡¼¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢Google ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³ä°ú¥³¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢Google ¥¹¥È¥¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Í½Äê¿ô¤ËÅþÃ£¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼²ñ°÷¤ä¥Ö¥í¥ó¥º²ñ°÷¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý³°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Google ¥¹¥È¥¢¤Ç40¡óOFF¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Pixel 9¤Î128GB¤¬128,900±ß¤Ê¤Î¤Ç51,560±ß³ä°ú¤Ç77,340±ß¡¢256GB¤¬143,900±ß¤Ê¤Î¤Ç57,560±ß³ä°ú¤Ç86,340±ß¡¢Pixel 9 Pro XL¤Î128GB¤¬177,900±ß¤Ê¤Î¤Ç71,160±ß³ä°ú¤Ç106,740±ß¡¢256GB¤¬192,900±ß¤Ê¤Î¤Ç77,160±ß³ä°ú¤Ç115,740±ß¡¢512GB¤¬212,900±ß¤Ê¤Î¤Ç85,160±ß³ä°ú¤Ç127,740±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê³ä°úÎ¨¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Google Play Points¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Pixel 9¤ÈPixel 9 Pro XL¤Ï¤È¤â¤ËGoogle¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëPixel¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Google¤¬¼«¼Ò¥«¥¹¥¿¥à¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖTensor¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡ÖTensor G4¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½²½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Pixel»Ë¾åºÇ¹â¤Îµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½¾Íè¤ÏÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈPro¥â¥Ç¥ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Pixel 9¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏPro¥â¥Ç¥ë¤ËÂç²èÌÌ¤ÊXL¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Tensor G4¤ÏGoogle»Ë¾åºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¹âÀÇ½¤ÊSoC¤Ç¡¢Google DeepMind¤È¶¦Æ±¤ÇÀß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Ê¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¡ÖGemini Nano¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢Á°µ¡¼ï¡ÖPixel 8¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTensor G3¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Ç3ÇÜ¤ÎÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËèÉÃ45¥È¡¼¥¯¥ó¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ò¤è¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤âÁýÎÌ¤µ¤ì¡¢Pixel 9¤Ï12GB¡¢Pixel 9 Pro XL¤Ï16GB¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤ËPixel 9 Pro XL¤Ë¤Ï¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Pixel 9
Pixel 9 Pro XL
³°´Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎPixel 6¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÂ³¤¯ÇØÌÌ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¥«¥á¥é¤òÁ°ÌÌÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤Î¥á¥¿¥ëÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤ÎØ³Ô¤Ï¼ê¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¸¨¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤Î¶¯²½¥¬¥é¥¹¤ÎGorilla Glass Victus 2¤Ë¤è¤ë¥¬¥é¥¹»Å¾å¤²¤ÎÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²èÌÌ¤ÏPixel 9¤¬6.3¥¤¥ó¥Á¡¢Pixel 9 Pro XL¤¬6.8¥¤¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤¤ÆËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68½àµò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ª¤è¤Ó¼ÁÎÌ¤ÏPixel 9¤¬Ìó152.8¡ß72¡ß8.5mm¤ª¤è¤ÓÌó198g¡¢Pixel 9 Pro XL¤¬Ìó162.8¡ß76.6¡ß8.5mm¤ª¤è¤ÓÌó221g¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏPixel 9¤¬Peony¤ª¤è¤ÓWintergreen¡¢Porcelain¡¢Obsidian¤Î4¿§¡¢Pixel 9 Pro XL¤¬Porcelain¤ª¤è¤ÓRose Quartz¡¢Hazel¡¢Obsidian¤Î4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Google¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤ä¡ÖPixel 9 Pro¡×¡¢¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤¬Àµ¼°È¯É½¡ª8·î22Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï12Ëü8900±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9¡×¤È¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¤ò³«Éõ¤·¤Æ³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Google Pixel 9 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Google Pixel 9 XL Pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦ÆÃÅµ - Google Play Points
¡¦Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï Google ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹