¡Ö²Ç¤¬¤·¤Æ¤¿¤é¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¡×Æó½Å¤Î¤¿¤á¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¡×Æ°²è¤ËÈãÈ½»¦Åþ
¡ÔÆó½Å¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×Å½¤Ã¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¹¤¤¤¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡Õ
¡¡¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬10·î9Æü¡¢¶Ã¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1ºÐ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤·¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¡£TikTokÆ°²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¼ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë°é»ù¥¢¥«¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ô°ì½Å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÆó½Å¤Ë¤¹¤ë°Ù¡¢¥¢¥¤¥×¥Á¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆó½Å¤Ë¤Ê¤é¤º¡£¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ¤È¡¢ÁêÃÌ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥¤¥×¥Á¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥×¤ÎÃ¼¤¬¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø#Æó½Å¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤Û¤É²æ¤¬»Ò¤òÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¶ºÀµ¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢Èó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¡¢Æó½Å¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¥á¥¤¥¯ÍÑ¥Æ¡¼¥×¡£¥¢¥¤¥×¥Á¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¸Ò¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤Ö¤¿Æ±»Î¤òÀÜÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó½Å¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â°ì»þÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê·Ú¤ËÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤òºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤¬¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤âÀÜÃåÀ®Ê¬¤ä¥´¥àÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È©¤Ë¤«¤Ö¤ì¤ä¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢±ê¾É¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ãâÛ²¼¿â¡Ê¤¬¤ó¤±¤ó¤«¤¹¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤¿¤ë¤ß¡¢Æ·¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤³¤È¤Ç»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÆ¬ÄË¡¢¸ª¤³¤ê¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Ö¤¿¤ÏÈéÉæ¤¬Çö¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉô°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¾õÂÖ¤ÎÈ©¤Ë¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡X¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ËÈãÈ½¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤ª¤â¤Á¤ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ä ²Ç¤¬¤³¤ó¤Ê»ö¤·¤Æ¤¿¤é¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤ï¡Õ
¡ÔÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¥ë¥Ã¥¥º¥à¶¯Í×¤¹¤ë¤ó¤«¡¢¡¢¡Õ
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿µ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£