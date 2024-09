次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、「温泉療養者数」が2021年から3年連続で全国一位となった『綱島源泉 湯けむりの庄』。

12種類の天然温泉や6種類の岩盤浴に加え、フィットネスクラブも併設されている神奈川県で最大級を誇る温泉施設です。

『綱島源泉 湯けむりの庄』の歴史

昭和初期に栄華を誇った「綱島温泉郷」に2016年4月21日 グランドオープン!

人気の「湯けむりの庄」が、関東最多の3種類のロウリュや、日本初演出の岩盤浴など、最新設備を導入。さらに、館内には美しいアートが彩られ、心身ともにリフレッシュできる、洗練された空間に生まれ変わりました。

天然温泉、炭酸泉、フィットネスクラブなど、多様な施設を備え、健康増進をサポート。

ワンランク上の体験ができること間違いなし!

『綱島源泉 湯けむりの庄』のおすすめポイント

綱島源泉 湯けむりの庄へ足を運ぶ前に是非知っておいておきたい魅力を3つご紹介します!

より深く綱島源泉 湯けむりの庄の世界を楽しんでいただけるはずです。

_浩利用型健康増進施設

『綱島源泉 湯けむりの庄』は、2018年、厚生労働省から「温泉利用型健康増進施設」として正式に認められ、2020年には併設するフィットネスクラブ「PRiME fitness & spa」が、「指定運動療法施設」の指定を受けているんです!

その後、厚生労働省認定の温泉利用型健康増進施設として、2023年度温泉療養者数全国第1位(3年連続第1位)を獲得しています!

これらは、温泉と運動療法を組み合わせた健康増進プログラムが、国から認められたことを意味しているんです!

そんな健康増進のための総合的なサポートを提供してくれる『綱島源泉 湯けむりの庄』さんは”癒しの聖地”ともいえるでしょう。

⊆鑪猖富な黒湯温泉

『綱島源泉 湯けむりの庄』の最大の魅力は、なんといっても肌触りがなめらかな”黒湯”!

ナトリウム炭酸水素塩冷鉱泉という、美肌効果が期待できる泉質が特徴。真っ黒な湯につかると、まるで美容液に包まれているような感覚に。



そして、注目すべきは、全国でも珍しいキンキンの「黒湯の水風呂」。サウナで温まった身体を、キンキンに冷えた黒湯にダイブ!とろみのある泉質が全身を包み込み、美肌効果、血行促進、疲労回復が期待できます。

サウナとの組み合わせや交互浴で、さらに温泉の効果効能を高めることができるんです。

黒湯水風呂は、一度味わったらやみつきになること間違いなし。

サウナ、水風呂、そして外気浴と、至福のリラックスタイムを過ごせます。

『綱島源泉 湯けむりの庄』の天然温泉は、美肌効果はもちろん、心身のリラックス効果も抜群。

特に、キンキンの黒湯水風呂は、他の温泉施設では味わえない貴重な体験です。ぜひ一度、訪れてみてはいかがでしょうか。

6種類の岩盤浴

『綱島源泉 湯けむりの庄』の魅力をお伝えするうえで欠かせないのは、やはり種類豊富な岩盤浴。

風、塩、岩、潤、氷、和の6種類ものコンセプトに合わせた岩盤浴が楽しめます。

ここではさまざまな効果を持つ8種類以上の鉱石を利用し、美容と健康に最適な癒しの空間を演出しているそう。

種類豊富な岩盤浴で新陳代謝を上げて、体に溜まった毒素を排出した後は、OFF COLAがより美味しく感じること間違いなし!

『綱島源泉 湯けむりの庄』おすすめグッズ

『綱島源泉 湯けむりの庄』のスタッフが選ぶお薦めオリジナルグッズを紹介します!

オリジナルキャラクター 湯けむりベアのTシャツ

オリジナルキャラクターである「湯けむりベア」が描かれているTシャツが現在販売中です!

サウナ後にこのTシャツを着て外気浴すれば、湯けむりベアと一緒に整い気分が味わえるかも!

湯けむりベアちゃんのグッズは他にも、サウナハットやキーホルダーなど他にもたくさん展開されているので気になる方は是非インスタグラムをチェックしてみてください!

Instagram:https://www.instagram.com/tsunashima_yukemurinosyou/

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『綱島源泉 湯けむりの庄』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♪

引き続きPM9:00を卸していただける銭湯様、サウナ施設様も募集しております。

下記フォームよりお問い合わせください。

https://forms.gle/uj7fUUtqnDZeJDyaA

最後まで読んでいただきありがとうございました!いかがだったでしょうか?

次回の【TOTONOI magazin by OFF COLA】もお楽しみに♪

The post 【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.5】激レア!黒湯の水風呂が楽しめる『綱島源泉 湯けむりの庄』のおすすめポイント! first appeared on 東京銭湯 - TOKYO SENTO -.