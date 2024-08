イギリス在住のある女性は犬の散歩中、草むらに誕生日用のバルーンが落ちているのを見つけた。手に取ると、バルーンの紐には“天国のママ”に向けて幼い子が書いたメッセージカードが付いており、TikTokでシェアすると多くの人の心を揺さぶった。米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えた。TikTokユーザー、ルーシー・ハナンさん(Lucy Hannan)は6月下旬、英サウス・ヨークシャー州にあるドンカスター競馬場で犬の散歩をしていたところ、キラキラと輝くものが目に留まった。

近づくと、それは50歳の誕生日を祝う黒いバルーンで、真ん中にはキラキラと輝くピンク色で大きく「50」と表示されており、その下に「ハッピー・バースデー(Happy Birthday)」と綴られていた。ルーシーさんは「誕生日パーティの途中で飛ばされてしまい、しぼんでここに落ちたのだろう」と考え、バルーンを拾って処分しようとした。ところがバルーンの紐にはラミネートされたメッセージカードが付いており、ルーシーさんは「ママへ(To Mom)」で始まる鉛筆書きの文字を見てハッとした。それは明らかに幼い子の文字で、メッセージをすべて読み取ることはできなかったものの、ルーシーさんは「これは天国のママに向けて書かれたもの」と気付いた。そして日本時間6月24日、TikTokに4枚の写真を投稿し、「犬の散歩をしていて最高に悲しいものを見つけたの」とキャプションを入れた。するとこの写真を見た人からは、このようなコメントが寄せられた。「心が張り裂けそうだわ。」「私を泣かせないでちょうだい。」「このメッセージがママに届いたことを祈っているわ。」「ママは決して子供たちから引き離されるべきではないのよ。私からハグを送るわ!」「ママはメッセージを受け取ったのよ。だから天国からバルーンを送り返したの。」「メッセージはなんて書いてあるのかしら?」さらにメッセージカードを見た数人は、子供から亡きママへ送った切ない思いを次のように読み取った。「ママへ。お空の上で素敵な誕生日を迎えていることを願っているよ。」「ママのことをいつも思っているよ。」「ママがいなくてとても寂しいんだ。」「天国にインフレータブルキャッスル(空気を入れて膨らませたお城)があるといいね。」なお、ルーシーさんはこれらの写真に「これを書いた人にたくさんの愛を贈るわ。ママを亡くしてつらかったでしょうね」と言葉を添え、視聴者にこう呼びかけた。「あなたが愛する人には毎日、感謝しよう!」ちなみに2022年には、アメリカに住む女性がTikTokで、がんで亡くなった娘(9)が携帯電話に残していたメッセージ動画をシェアしていた。それは一人っ子だった女児がこれから誕生するであろうきょうだいに宛てたもので、がんと診断される2年前の7歳の時に撮影されていた。画像は『Lucy Hannan TikTok「Sending lots of love to whoever wrote this」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)