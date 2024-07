グリークヨーグルト専門店！NEXT ANGEL『#yoguル』

NEXT ANGELは、2024年7月27日(土)、最高品質のグリークヨーグルトと新鮮な生の有機果物を提供するグリークヨーグルト専門店『#yoguル』を代官山にオープンします。

NEXT ANGEL『#yoguル』

所在地 : 東京都渋谷区恵比寿西2-21-15

アクセス: 代官山駅徒歩1分、恵比寿駅徒歩8分、渋谷駅徒歩16分

営業時間: 8:00〜17:00

定休日 : 年中無休

■グリークヨーグルトとは

伝統的にギリシャで食されてきた、醗酵させてから水分を抜いて濃縮したヨーグルトのことです。

高たんぱくで、なめらかで濃厚な食感が特徴です。

韓国で流行中で、特に人気のお店では、グリークヨーグルトの中でも比較的濃縮されたものが提供されています。

■店舗の特徴

*若い女性メンバーだけでの立ち上げ・運営

高校を卒業した代の18歳・19歳の女性を中心に、大学生・韓国留学中にグリークヨーグルトにハマった女性等、18歳〜22歳の女性だけでお店を作り上げていっています。

物件選定、内装・家具決定、店名決定、ロゴ決定、試作、メニュー決定など分担・協力して行っています。

*ギリシャの街並みをイメージした内装

韓国の流行りものではありますが、そのルーツを大事にしたく、ギリシャの街並みをイメージした内装に仕上がっています。

白を基調に青のアクセントを入れた内装で、ヨーグルトのイメージの白や青とのマッチも意識しており、フォトジェニックな空間となっています。

こちらも18歳の女性の提案がそのまま通っています。

*最高品質のグリークヨーグルトと新鮮な生の有機果物

出資元が食材の決定に関与しません。

食材決定者に金銭的インセンティブは発生せず、おいしいものを提供したいというモチベーションだけという珍しい環境です。

試作を重ね、原価を考えずに味だけで判断して1番おいしかったものを提供しています。

ギリシャの伝統的な菌株であるサーモフィラス菌を発酵させた最高品質のグリークヨーグルトを、さらに濃縮した自家製グリークヨーグルトを使用することに決定しました。

果物は飲料に添えるもの含め冷凍一切不使用で、新鮮な生の有機果物を毎朝市場から直接仕入れる果物屋さんを利用させていただくことに決定しました。

*はちみつは無料でかけ放題

はちみつを、木製のかわいい器に入れて渡されます。

ヨーグルトボウルにたっぷりかけるもよし、コーヒーや紅茶等の飲み物にいれるもよしです。

ヘルシー志向の強い方や素材の味を強く味わいたい方は、あえてかけないという選択も通です。

*グリークヨーグルトもトッピング可能

果物やグラノーラだけでなく、グリークヨーグルトも追加トッピング出来ます。

あえてメインを頼まずに、追加トッピングだけでオリジナルボウルを作っていただくのも通です。

■メニュー

【グリークヨーグルト】

『シンプルボウル』strawberry & banana

『デライトボウル』very berry & cherry

『ナチュラルボウル』comb honey & mixed granola

『ミックスボウル』oreo crunch & banana

『ハーモニーボウル』melon & grape

【追加トッピング】

グリークヨーグルト/メロン/マスカット/いちご/ブラックベリー/アメリカンチェリー/グレープフルーツ/ブルーベリー/バナナ/コムハニー/オーガニックグラノーラ/チョコグラノーラ/オレオ/ミックスナッツ/かぼちゃの種/ミント/はちみつ かけ放題(無料)

【ドリンク】

アイスコーヒー/アイスカフェオレ/アイスティー/アイスミルクティー/抹茶オレ/牛乳/グレープフルーツティー/グァバ&グレープフルーツジュース/アサイージュース/オーツドリンク/はちみつ 入れ放題(無料)

