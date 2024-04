by Alpha PhotoMicrosoftが2024年第3四半期(1月〜3月)の決算を発表しました。収益は前年同期比で17%増の約619億ドル(約9兆6290億円)、営業利益は前年同期比23%増の約276億ドル(約4兆2900億円)、純利益は前年同期比20%増の約219億ドル(約3兆4000億円)でした。FY24 Q3 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2024-Q3/press-release-webcastMicrosoft Q3 2024: Surface and Xbox hardware take a big hit - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/25/24139988/microsoft-q3-2024-earnings-revenue-profits-windows-xbox-gaming-surfaceMicrosoft (MSFT) Q3 earnings 2024https://www.cnbc.com/2024/04/25/microsoft-msft-q3-earnings-2024.htmlMicrosoftの2024年第3四半期決算(2024 As Reported (GAAP))が以下。収益(Revenue)・営業利益(Operating Income)・純利益(Net Income)のどれもが前年同期(2023 As Reported (GAAP))と比較して増加しています。以下は各部門における収益の前年同期比(Percentage Change Y/Y (GAAP))をまとめた表。Office製品とクラウドサービス(Office Commercial products and cloud services)は前年同期比4%増だった一方、Office 365は前年同期比15%増、SaaS型営業支援システムであるDynamic 365部門は前年同期比23%増と、ソフトウェア関連も前年から引き続き成長を遂げていることが報告されています。また、AI関連のMicrosoft Cloudは前年同期比23%増、Azureなどその他のクラウドサービスは前年同期比31%増と、クラウドサービスおよびビジネスソフトウェア製品全体でのAI導入によって大幅な成長が見られました。Microsoftのエイミー・フッドCFOは「今四半期のMicrosoft Cloudの大幅な収益増は、当社の営業チームとパートナーとの強い協力によって達成することができました」と語っています。加えて、2023年10月に大手ゲームメーカーのActivision Blizzardを買収したMicrosoftでは、Xboxのコンテンツとサービス(Xbox content and services)の売上高は前年同期比で62%と急速な発展を遂げています。しかし、Xboxのハードウェアは前年同期比から31%と大幅に減少したことが寄与し、全体的なゲーム部門の収益の増加は前年同期比で51%増でした。Microsoftのサティア・ナデラCEOは「私たちはActivision Blizzardのゲームを新しいプラットフォームに拡大しています。実際、2024年4月のはじめには、PlayStation Storeの売り上げトップ25のうち、Activision Blizzardのゲームが7つもランクインしました。これは他のどのパブリッシャーよりも優れています」と述べています。また、SurfaceシリーズやPCアクセサリ、HoloLensヘッドセットなど、デバイスの売上高は前年同期比で17%減少したことも報告されています。一方で、2024年第2四半期の決算報告では、Windows部門の売上がゲーム部門を下回ったことが報告されていましたが、第3四半期ではWindowsのOEM収益が前年同期比から11%増加したことで、ゲーム部門の売上を超え、Windows部門がMicrosoftで3番目に大きなビジネスへと返り咲いています。ナデラ氏はMicrosoftの中核的な財務状況に加えて、セキュリティ問題についても発言しており、「セキュリティは私たちにとっての最優先事項で、技術スタックの全てのレイヤーを支えています。私たちはセキュリティ対策という非常に重要な作業に力を入れており、他の全ての機能開発や投資よりも優先しています」と報告しました。