動く実物大ガンダム 最後の起動実験「GRAND FINALE」を見届けよう 3/31(日)19時〜 YouTube配信「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」

“動く実物大ガンダム”を展示し、ロボット・ファンの胸を熱くしてくれた「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」(GFY)がついに2024年3月31日(日)で終了してしまう。F00ガンダムの最終起動実験、グランドフィナーレの様子は、公式YouTubeチャンネル『ガンダムチャンネル』で配信されるので見届けよう。(現地のGRAND FINALE入場は既に販売終了)●『GFY GRAND FINALE 〜To the New Stage〜』は3/31(日)の19時〜GFY最終日の2024年3月31日は、通常開催を16時に終了し、19時から特別イベント『GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE 〜To the New Stage〜』を実施する。その『GFY GRAND FINALE 〜To the New Stage〜』は下記で3/31(日)の19時〜YouTube配信。F00ガンダムの最後の起動実験を見届けよう。■GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE 〜To the New Stage〜https://www.youtube.com/watch?v=p7cWoYef8CMこれまでのGFYの足跡をまとめたロボスタ記事の特集サイト「 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 動く実物大ガンダム 夢の3年4か月 奇跡の軌跡 」。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 動く実物大ガンダム 夢の3年4か月 奇跡の軌跡:



https://robotstart.info/special/gundam-factory-yokohama-special

©創通・サンライズ