¡Ú¤Ê¤Ç¤·¤³¡Û¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªËÌÄ«Á¯Àï¤Ï£Î£È£ËÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤µ¤¹¤¬£Î£È£Ë¡×¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜ¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡½ËÌÄ«Á¯Àï£²»î¹ç¤¬¡¢£Î£È£Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÎ©ÃÏ¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¡Ë³«ºÅ¤ÎÂè£±Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¸á¸å£±£°»þ£´Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Ï¡¢£Â£Ó¤Ç¸á¸å£¹»þ£µ£¹Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¸áÁ°£°»þ£³£°Ê¬¤«¤éÏ¿²èÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦£²£¸Æü¤ÎÂè£²Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸á¸å£¶»þ£²£µÊ¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸³«ºÅ¤ÏÄ¾Á°¤Î·èÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬£Î£È£Ë¡£¤è¤¯¤¾·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÚÃÅ¾ì¤Ç¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Êü±Ç¸¢¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÏÆüËÜÀï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤º¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¥·¥ê¥¢Àï¤â¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö£Î£È£Ë¤ÏÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤È¤«£×ÇÕÍ½Áª¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÃË»Ò¤è¤ê½÷»Ò¤ÏÊü±Ç¸¢¤¬°Â¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£²»î¹ç¤Ï£Ä£Á£Ú£Î¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£