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In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls- Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024
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