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New type of crime wave sweeps Oakland¡Çs waterfront: ¡ÆPirates¡Ç
https://www.sfchronicle.com/crime/article/oakland-pirates-boat-theft-marina-18327425.php
Boaters deal with modern-day pirates in the East Bay - NBC Bay Area
https://www.nbcbayarea.com/news/local/east-bay/pirates-oakland-estuary/3305821/
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