¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÁË»ß¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£µ¡Ë¤ò·âÇË¤·£¶Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿£³£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë£´¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Ç¯¤Î£Ç£±¤Ç¡¢ÆâÆ£¤Ï£Ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½éÀï¡Ê£··î£±£¶Æü¡¢»¥ËÚ¡Ë¤Ç¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤ËÇÔ¤ì¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»£µ¾¡£²ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Ç£±°ÌÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¡Ê£±£°Æü¡¢Á¥¶¶¡Ë¤Ç¥Ò¥¯¥ì¥ª¤ò¡¢½à·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢Î¾¹ñ¡Ë¤Ç£É£×£Ç£Ð¡¦£Õ£Ó¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ò·âÇË¤·¤ÆÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤ÎÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ª¥«¥À¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼êÆ±»Î¤Ë¤è¤ëà²«¶â¥«¡¼¥Éá¤Î²áµî¤ÎÀïÀÓ¤Ï¡¢ÆâÆ£¤Î£¶¾¡£·ÇÔ¡£ÃÄÂÎ¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Î¾Íº¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â·ã¤·¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâÆ£¤¬¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉðÆ£·É»Ê°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉðÆ£¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆâÆ£¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Âà¾ì»þ¤Ë¤â²ÖÆ»¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÂà¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦àÈá´êá¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÆ£¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¡£