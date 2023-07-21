¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÃËÀ¤¬¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î¥³¥Ä
¡½¡Î¥â¥Æ¤ë¥Ç¥Ö¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥Ö½ô»á¤Î¾Ð´éÀ½Â¤¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤ÆÆüÌë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿´¤â¥«¥é¥À¤â¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÊÃË¤¿¤Á¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¹¤ëWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖMr.Babe¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÁÒ²ÊÅµ¿Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä
¡¡ºÇ¶á¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¡×¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¡ÖÌ¿¤¬¤±¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤ÆSNS¤Ë¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î´é¤Î¸¶·¿¤òÎ±¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡ÖÀ¹¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ä¤ÎÍý²ò¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¼Ì¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÀ¹¤Ã¤¿½¤Àµ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼ÔÎò30Ç¯¤Î»ä¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡ÊÆÃ¤Ë¥Ç¥Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡Ë¤ò»£±Æ¤¹¤ëÃæ¤ÇÄÏ¤ó¤À¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Î¿Í¤ò¡ÖÈþ¥Ç¥Ö¡×¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤·¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ã¹©¤»¤º¤È¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¡ÖÁ´¿È¼Ì¿¿¤ÏÀú¤Ã¤Æ»£¤ë¡×
¡ÖÀú¤Ã¤Æ»£¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¡È²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»£¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖMr.Babe¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡ÊÃÏÌÌ¤«¤é¿åÊ¿¤Ë¡Ë¥Ç¥Ö½ô»á¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ·¿¾å¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÀú¤Ã¤Æ»£¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¼¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÁ´¿È¤ò»£¤ë¤È¡¢Â¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ö½ô»á¤ò¡ÖÈþ¥Ç¥Ö¡×¤Ë»£¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»þ¡¢´é¤ò¤É¤Á¤é¤«¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÀþ¤ò³°¤¹¤È¡¢³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¤²¤µ¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤¢¤ì¡© ÂÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÄÌÂÎ·¿¤ÎÊý¤Ç¤â»È¤¨¤ëµ»¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö¾åÈ¾¿È¤ä´é¤ò»£¤ë¤Ë¤Ï¾å¤«¤é¡ª¡×
¡¡¾åÈ¾¿È¤ä´é¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»£¤ë»þ¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ö½ô»á¤ò¿åÊ¿¤ä²¼¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥´²¼¤Î¤ªÆù¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤ª¥Ç¥Ö´¶¡×¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¦¥±ÁÀ¤¤¤ÇÆó½Å¥¢¥´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö½÷»Ò¥¦¥±¡õÈþ¥Ç¥Ö¸ú²Ì¡×¤ò½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¾å¤á¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¥¢¥´¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤âÂç¤¤¯³«¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡õ¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ç²Ä°¦¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥×¥í¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡ÊÆÃ¤Ë½÷À¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤É¤³¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ö½ô»á¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤¬½Å¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡£¡ÖÂ¤ÎÃÖ¤Êý¼¡Âè¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡ª¡×
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¡ÖÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¡×¤ä¡ÖÂ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡×Åª¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¿È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»£¤ë»þ¤ËÎ¾Â¤ò¥Ù¥¿¥Ã¤ÈÊ¿¹Ô¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ç¥Ö½ô»á¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆÂ¤ÎÂÀ¤¤Êý¤Ï¡¢¤è¤êÂÀ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÊÒÊý¤ÎÂ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ò¸å¤í¤Ë¾¯¤·²¼¤²¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ù¥¿¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£