¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¥Ú¥ó¥®¥óÃÓÍî²¼ÌäÂê¤ÇÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¤¬À¼ÌÀ¡ÖÆ°ÊªÊ¡»ã¤Ë¤âÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¤¬£²£·Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤Ï£²£´Æü¡¢Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤«¤éÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃÓ¤ËÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±±à¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë£²£·ÆüÉÕ¤±¤ÇÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£Æ±¶¨²ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹¤¯¿Í¡¹¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤äÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤äÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Æ°Êª±à¤ÎÆ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÌÌ¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬·çÍî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢ÆüÆ°¿å¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥¨¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤Ë¤âÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë·É¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ÆÃ±¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÆüÆ°¿å¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£