「加藤さん、事件です!」【写真】「相当モテた」モデル時代の阿部祐二日本テレビ系情報バラエティー『スッキリ』で毎朝おなじみだったこのセリフ。視聴者の心をわしづかみにし、事件リポーターとして誰もが知る存在となった阿部祐二（66）。もともとは'06年の番組スタート時に、演出家からキャラづけのために指示されたものだったという。昨年3月に『スッキリ』は終了したものの、「事件です!」は今や彼の代名詞だ。リポーター・