¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼»ÅÊ¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë»´ÇÔ¤·¤¿´Ú¹ñ¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Î¶þ¿«¤ò¡ÖÅìµþ»´»ö¡×¤È¤·¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÎÏº¹¤äº£¸å¤Î²ÝÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÁ¢Ë¾¤Þ¤¸¤ê¤Î¼»ÅÊ¤¬²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´ÚÀï¤Î£³²ó¡¢ÂçÃ«¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë¥Ð¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¼êÂÞ¤òÅÏ¤¹ºÝ¡¢¾Ð´é¤Ç¤½¤Ã¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¶ñ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¾¯Ç¯¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡££Ë£Â£Ï¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¡£´Ú¹ñÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«·³¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾¡ÇÔ¤È¤ÏÊÌ¤ËÌîµå¿Í¼«¤é¤¬Âº·É¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À®ÀÓ¤è¤ê¤â´Ú¹ñ¤¬Àè¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌîµå¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ìîµå¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍ¥±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç½°¤È¤Î¶¦´¶¤À¡£´Ú¹ñ¤¬¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö´°ÇÔ¡×¤òÇ§¤á¡¢½ÐÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£