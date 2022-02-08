¤Û¤ÜÇ¾»à¾õÂÖ¡ÄÀ¸¸å4¥«·î¤ÎÆý»ù½ÅÂÎ ¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË(43)ÂáÊá
¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÀ¸¸å4¥«·î¤Î¼¡½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢43ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ô¢»Ê¹À°ìÍÆµ¿¼Ô(43)¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¡¢Âçºå¡¦°ñÌÚ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À(30Âå)¤Î¼¡½÷¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤Ë¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¡¢Ô¢»ÊÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ÎÄ¹½÷(Åö»þ2ºÐ)¤È¼¡½÷¤¬¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï¥´¥ß¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡½÷¤Ï¡¢¤Û¤ÜÇ¾»à¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢²óÉü¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ô¢»ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£