²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¶´ÊÃ±¡ªÏÃÂê¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇºÆ¸½¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ÎÍ³Íè¤È¤Ï
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥ÞÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
Íñ¤È¥Ð¥¿¡¼¡¢µíÆý¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤ó¤À¤â¤Î¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¤ÎÄ«¿©¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥àÉô¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¢ö´ÊÃ±¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Îºî¤êÊý
ºàÎÁ¡Ê10¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¡ÊÇöÈé¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡¢¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ë¡¡³Æ1ÂÞ
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡200ml
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡Âçºü1
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Åù¡Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¡Ë¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦Ê´Åü¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡Ë¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¡¢Äì¤òÉ¹¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤éË¢Î©¤Æ´ï¤Ç³Ñ¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£
¢¡¡¥Ñ¥ó¤Î¾å1¡¿3¤Î½ê¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¹¤²¤ë¡£¡ÊºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¡ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ø¥é¤«¹Ê¤êÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
£¡¡¾å¤Ë¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»Â¦ÌÌ¤ò¥Ø¥é¤Ç¤Ê¤é¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë10¸Äºî¤ë¡£
¤¡¡¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥ß¥ó¥ÈÅù¤ò¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¤ê¤Ä¤±¡¢¾å¤«¤éÃã¤³¤·¤ÇÊ´Åü¤ò¿¶¤ë¡£
¥¡¡¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇöÈé¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Çö¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥ó¤¬¼ê·Ú¤Ë¥í¡¼¥³¥¹¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è♡
¥¢¥ì¥ó¥¸¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÇöÈé¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¾å¤«¤éÊ´Åü¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÇöÈé¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Ë¤Ï¡¢³ÑÀÚ¤ê¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¤¤¢¤ó¤³¤È±öµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£
ÏÂÍÎ·Ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ç¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¤¼¤Ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡