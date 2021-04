この数十年で最も発展したものを語る上で、ゲームグラフィックスは外せないでしょう。

「トゥームレイダー」シリーズのヒロインであるララ・クロフトはCGの進歩の例としてよく挙げられるのですが、1996年の初作からどう進化したのか、ひと目でわかる比較画像が話題を集めていました。

Lara Croft progression - 1996 to 2018 : Reddit,hanxiaoyan200320030 - Pixabay

So here is Lara Croft in 1996 and 2018.

Improvements reflect scores of technological advances, but still requires enormous (and character-specific) developer hours

And then there's Epic Games 2021 Metahumans creator (Next tweet)pic.twitter.com/zji1F98nMR