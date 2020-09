64歳のおっさんがツイッターで、足フェチ向けエロ動画に「いいね」を付けたことで主要国のメディアが大騒ぎ。赤っ恥をかいた中国大使館が声明を出した──。と、こう読んでもさっぱり意味がわからないと思うが、とにかくそういう事件が起きた。

【画像】中国駐英大使64歳が公式アカウントで“いいね”してしまった足フェチ動画

渦中の人となったのは、中国駐英大使の劉暁明だ。1956年広東省生まれで、毛沢東時代の1974年に中国外交部に入部。アメリカ大使館公使や北朝鮮大使などを経て、2009年に駐英大使への大抜擢を受けた人物である。



普段は強気の姿勢で知られる、中国駐英大使の劉暁明。 ©時事通信社

厳しい言論統制が敷かれている中国では通常、中国国内からのツイッターやフェイスブックなど西側のSNSへのアクセスがブロックされている。だが、昨年ごろから内外に向けた世論工作を意識してか、主要国の中国大使館・領事館や著名な外交部(外務省に相当)職員らにツイッターアカウントを開設させる例が目立っている。

もちろん劉暁明もアカウントを開設中だった。のみならず、後述する事情から、世界的に見ても最も名前と顔を知られている中国の外交官の一人であった。

“ふしだら人妻の日常”に「いいね」してしまった

事態は9月8日夜に起きた。劉暁明のツイッター公式認証済みアカウントが、「騷妻日常」(ふしだら人妻の日常)と名乗るアカウントの投稿に「いいね」を付けていることが確認されたのだ。

劉暁明が「いいね」した当該のツイートは「ハッピーなイケてる独身男ね。まずは身体を温めてあげるわ」という挑発的な文言に加えて、黒ストッキングを履いた女性とみられるセクシーな脚が、男性自身をねっとりと愛撫するという過激な内容の10秒間ほどの動画(なお無修正)であった。

なお文化背景を解説しておくと、中国は往年の纏足の伝統ゆえか、女性の足にフェティシズムを覚える男性が非常に多い(ゆえに中国の性風俗店では、女性に黒い網ストッキングを履かせるかどうかが標準オプションになっている店も多い)。

ふしだら人妻の美脚フェチ動画を高く評価した劉暁明64歳は、異国に身を置きつつも漢民族の伝統的な嗜好に忠実な、違いのわかるナイスミドルだったと言えるだろう。

もっとも問題は、劉暁明がそこらのスケベなおっさんではなく、中国の外交官のなかでもトップクラスの有名人で、この事件の時点で8万数千人のフォロワーを抱えるアルファ・ツイッタラーだったことだ。

「劉暁明さんがいいねしました」

不幸なことに、ツイッターは投稿拡散機能のリツイート(RT)だけではなく、「いいね」したツイートもフォロワーに拡散される仕様となっている(これを知らず、ブックマーク機能がわりに「いいね」を使っている人は意外と多い)。ゆえに劉大使が気に入った「ふしだら人妻の日常」動画は、全世界のフォロワーたちのタイムラインに「劉暁明さんがいいねしました」という残酷な文言とともに広がることになった。

中国大使館はこれに狼狽し、同日中に公式ホームページ上に「反中国分子の悪意ある攻撃を受け」ツイッター社に真相究明を求めるとする声明を発表。この声明は中国系メディアにも次々と転載された。

また、劉暁明のアカウントは翌9日、問題の「いいね」を含めた20件近くのいいねを一気に削除している。

やがて、この一件は劉暁明の知名度もあってか、アメリカの『ニューヨーク・タイムズ』や『ロイター』、イギリスのBBCや『サン』、フランスのラジオ・フランス・アンテルナショナル、香港の『蘋果日報』など、世界の錚々たる大メディアで報じられていく。

これぞ「棍棒外交」ってやつかい?

また、イギリスの人権活動NGO・アライズ財団の理事長で香港問題やウイグル問題に関心が深いルーク・ド・プルフォード(Luke de Pulford)は、劉暁明の「いいね」投稿のスクリーンショットとともに「これぞ『棍棒外交』ってやつかい?」というイギリス人らしいウィットに富んだ文章をツイッターに投稿して話題になった。

「棍棒外交」とは、現在、世界中と摩擦を起こしている中国の傲慢な姿勢を想起させる表現だけに、プルフォードのツイートはバカ受けし、当該のツイートは日本時間12日正午までに約5900件のリツイートと約9500件の「いいね」を獲得する。

もっともプルフォードのツイッターアカウントは、激怒した劉暁明からブロックされてしまった。

また、劉暁明の炎上を受けて、台湾や香港のネットユーザーは中国による他の「棍棒外交」を探すことに熱中する。結果、9月10日に明らかになったのが、平素は劉暁明以上に強硬な発言が多い中国外交部の趙立堅副報道局長(河北省唐山市出身47歳)の一件だ。

47歳タカ派外交官、蒼井そらをフォロー

台湾大手紙『自由時報』(9月11日付)によると、趙立堅の公式ツイッターアカウントが、なぜかルーマニアの人気セクシー女優リー・レクシス(Lea Lexis)や、世界的な大手ポルノサイト『Pornhub』の公式アカウントをフォローしていることが判明。さらに『自由時報』や香港紙『蘋果日報』によれば、趙立堅は過去に日本のセクシー女優の蒼井そらのアカウントもフォローしていたらしい。

趙立堅はタカ派の外交部員として知られており、今年3月12日には自身のツイッター上に「米軍が感染を武漢に持ち込んだかもしれない。(アメリカは)透明性を持て! データを公開すべきだ! アメリカは中国に説明せよ!」と英語で投稿して物議をかもしたこともある。

『自由時報』によれば、中華圏のネット上では趙立堅のポルノ好きについて「さすがは血の気の多い男だ」と皮肉交じりに称賛する声も上がっているそうである。

中国の“逆ギレ”オラつき外交

中国では今年に入り、外交官らが他国に対して過度に居丈高で恫喝的・攻撃的な言動を公言したり、ツイッターなどのSNSを通じて自国批判に積極的に反論していく「戦狼外交」と呼ばれる現象が観察されている。「戦狼」は2017年に大ヒットした中国製アクション映画にちなんだ呼称だ。

中国当局の側は好戦的なイメージが強すぎるこのネーミングを嫌い、「カンフー・パンダ外交」という謎の言い換えを望んでいるようだが、さておき最近の中国外交が、ずいぶん「イキリ」モードに入っていることは確かである。

なかでも代表的なのは、前出の趙立堅がツイッター上でぶち上げた「新型コロナウイルスは米軍が持ち込んだ」という主張だろう。

もともと2018年の米中貿易摩擦の開始と、中国の国家主席任期制の廃止による習近平の独裁体制強化や中国国内のナショナリズムの高まりの影響から、外交担当者が得点かせぎや国内世論の人気取りを目的にしたパフォーマンスにはしりやすい環境は生まれていた。

そうした背景があったところに、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックで中国が全世界から薄く広く恨みを買ったことで、中国の「逆切れ」気味に開き直った外交姿勢はいっそう強まることになった。

ウイグルの動画に「何の映像か分からない」

今回の騒動を起こした駐英中国大使の劉暁明は、趙立堅と並んで戦狼外交を象徴する人物として有名だ。特に今年7月上旬、香港の国家安全維持法の施行を受けたイギリスが、最大300万人の香港人に旧宗主国である自国の市民権を認める意向を見せた際には、「イギリス政府が無責任な発言を繰り返している」「重大な内政干渉」と激しく反発したことで知られている。

また7月19日、劉暁明がBBCのニュース番組に出演して、新疆ウイグル自治区でウイグル人が目隠しをされて列車に乗せられる様子とみられる映像を見せられ「何の映像か分からない」と述べたり、話題を強引に変えて新疆の自然の美しさをベラベラと語り出したりした行為も、世界中から強い非難を浴びていた。

64歳のおっさんが10秒間の足フェチ動画に「いいね」するという、本来はまったくもってどうでもいい問題が全世界規模で燃え上がったのは、深刻さを増す香港・ウイグル情勢とそれに開き直る中国当局を象徴する人物が見せたつまずきに対する、西側諸国の意趣返しという面もあったのだろう。

なお、劉暁明は9日、彼のアカウントが「悪意ある攻撃」を受けたと伝える駐英中国大使館のツイートを引用する形で、事件に対して「A good anvil does not fear the hammer.(良い鉄床はハンマーを恐れない)」とコメント。これは中国人が好む英語の言い回しで、意訳すれば「強き人間は困難多し」といったところだろうか。

いろんな意味で棍棒を振り回す中国の戦狼外交は、今後も続くことになりそうだ。

(安田 峰俊)