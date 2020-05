Disney+（ディズニープラス）がついに日本上陸！6月11日スタート！

北米で昨年11月に開始されて以来、大きな話題を呼んでいるウォルト・ディズニー社が手掛ける動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」が、ついに日本上陸する。

Disney+は、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックなど500以上の映画作品、100以上のTVシリーズが視聴できる定額制のストリーミングサービス。北米で昨年11月12日スタートし、今年春にはヨーロッパ各国にも進出し、全世界で加入者5000万人を突破している。

そして、6月11日(木)8:00よりNTTドコモとの独占的な協業を通じて国内でサービス提供を開始することを発表。日本では月額700円(税抜)[加入月無料(初回のみ)]で展開される。公式サイト disneyplus.jp

これまで公開された名作のみならず、『スター・ウォーズ』シリーズの初となる実写版ドラマ『マンダロリアン』や、ディズニー・チャンネルのオリジナルムービー『ハイスクール・ミュージカル』のドラマシリーズなどのオリジナル作品に注力しているDisney+。特にシーズン2の配信前に、すでにシーズン3が進行中。

今後は、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)のドラマシリーズ『The Falcon and the Winter Soldier(原題)』『Loki(原題)』『Wandavision(原題)』他、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ・ワン=ケノービ主役のドラマ、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の前日譚ドラマ、映画『パーシー・ジャクソン』『ナショナル・トレジャー』のドラマ版など続々と発表されている。

今回の発表について、ウォルト・ディズニー・カンパニー アジアパシフィック担当プレジデントのウーデイ・シャンカーは次のように述べている。「アジアパシフィック地域において、ディズニープラスはオーストラリアとニュージーランド、そして最近ではインドでDisney+Hotstar(ディズニープラス ホットスター)としてサービスを開始し、成功を収めています。そして今回、ディズニープラスの魔法を日本の消費者のみなさまにお届けできるようになること、また、私たちの大切なファンの方々にディズニーの心温まる物語と愛されるキャラクターたちを、引き続きお楽しみいただくことをとても嬉しく思います」

また、ウォルト・ディズニー・カンパニー マネージング・ディレクターのルーク・カンは「この6月、ディズニープラスを日本でサービス開始するということは、人々の気落ちを高揚させ、毎日を豊かにするような最高の物語を想像するというウォルト・ディズニー・カンパニーのコミットメントを象徴する出来事です。私たちにとって日本は、愛情と支持をもって私たちのブランドを大きく育ててきてくださった消費者のみなさまとの深く長い関係があります。そのような場所でディズニープラスを開始できることにワクワクし、そして名誉なことだと思っています。ディズニーの希望や勇気、そして前向きな精神の物語は、いつも日本のファンのみなさまに深い共感をもって迎えていただいてきました。そしてディズニープラスは、この繋がりをより強くし、広げていくことでしょう。私たちの長年のパートナーであるNTTドコモとの協業により提供を開始する本サービスは、日本のすべての消費者に、これまでにない最高のエンターテインメント体験をお届けすることになります」





ご利用方法:

・利用するには「dアカウント」とディズニーアカウントの登録(無料)が必要

・「dアカウント」および「ディズニープラス」申し込み後、サービスサイトの手続き画面にアクセスし、ディズニーアカウントを登録。登録完了後、同サイト上から各アプリをダウンロードすることで利用可能に。

NTTドコモからの入会の場合:

NTTドコモから「ディズニープラス」をご入会いただくと、「ディズニーDX」アプリも追加料金なしでお楽しみいただけます。「ディズニーDX」では、作品の製作秘話やメイキング映像、未公開シーンなどディズニープラスをもっと楽しめる特別映像をはじめ、壁紙やキャラクタースタンプなどデジタルコンテンツ、ホテル優待などの会員限定特典などが利用可能。

※昨年3月より両者協業で開始した「ディズニーデラックス」にすでにご入会済みの方も、これまでの月額料金で利用可能

※会員限定特典は、サービス内容によりご利用に際して月額利用料とは別に料金が発生する場合があります

提供開始日:

2020年6月11日(木)8:00

公式サイトURL:

disneyplus.jp

ご利用料金:

月額700円(税抜)[加入月無料(初回のみ)]

なお、昨年3月に開始されたウォルト・ディズニー・ジャパンとNTTドコモが提携した配信サービス「Disney DELUXE」(ディズニーデラックス)の入会者は、6月11日からディズニープラスを追加費用なしで利用することができる。

※すでに「Disney DELUXE」で加入月無料特典を利用いただいた方は対象外となる

視聴可能デバイス:

・スマートフォン、タブレット、PC、TV

・最大5台まで登録可能、同時視聴は4台まで可能

