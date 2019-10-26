µÇ°¹Å²ß¡©¥á¥À¥ë¡©µ¶Â¤¡©¡¡Ææ¤Î¡Ö¤à¤Ä¾®Àî¸¶¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ¡×¥³¥¤¥ó¤òÃµ¤ë
¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ì¸«µÇ°¹Å²ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡½¡½¡ÖÆæ¤ÎµÇ°¹Å²ß¡×¤¬ÀèÆü¤«¤é¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥¸¥ã¥ó¤Ô¤é¤Î¡×¤µ¤ó¤¬2019Ç¯10·î14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡£¡Ö¤à¤Ä¾®Àî¸¶¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ³«È¯»ö¶ÈµÇ°¡×¡ÖÆüËÜ¹ñ¡×¡ÖÀé±ß¡×¤È¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¤À¡£°ì¸«¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ¤òµÇ°¤·¤¿¹Å²ß¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Àµ¼°¤Ë¹Å²ß¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø¿´¤ÈÆæ¤ò¸Æ¤Ö¤¬¡½¡½¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¼Âºß¤·¤½¤¦¤ÊµÇ°¹Å²ß¤À¤¬...
Æþ¼ê·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥ê¥¸¥ã¥ó¤Ô¤é¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤¬¡¢Æ±Î½¤¬ÃÎ¿Í¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿ºÝ¤ËµÇ°¹Å²ß¤È¶¦¤Ë¤â¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ï¥ê¥¸¥ã¥ó¤Ô¤é¤Î¤µ¤ó¤¬Æ±Î½¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Åö»þÆ±Î½¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿µÇ°¹Å²ß¤ò´¹¶â¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï´¹¶â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Å²ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤à¤Ä¾®Àî¸¶¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ¤Ï1969Ç¯¤Ë¾®Àî¸¶¸Ð°ìÂÓ¤Î³«È¯¤¬·èÄê¤·¡¢1985Ç¯¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥³¥¤¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄ¾·Â40Ð¤Û¤É¤Ç¡¢500±ß¹Å²ß¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤¤¤¯¤é¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢ºâÌ³¾ÊÂ¤Ê¾¶É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖµÇ°²ßÊ¾°ìÍ÷¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°¹Å²ß¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤à¤Ä¾®Àî¸¶¹ñ²ÈÈ÷Ãß´ðÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Â¤Ê¾¶É¤â¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖµÇ°¹Å²ß°ìÍ÷¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£¤à¤Ä¾®Àî¸¶ÀÐÌýÈ÷Ãß³ô¼°²ñ¼Ò¤âJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¤¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥¤¥ó¤Ï¥ä¥Õ¥ª¥¯¡ª¤Ç¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£19Ç¯¤Î8·î3Æü¤«¤é8·î10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½ÐÉÊ¡¢Íî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë¿©¤¤°ã¤¦¼èºà·ë²Ì
ºâÌ³¾ÊÈ¯¹Ô¤ÎµÇ°¹Å²ß¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëµÇ°¥á¥À¥ë¤ÎÎà¤À¤í¤¦¤«¡£É½ÌÌ¤ÎÄ»¤äÀÄ¿¹¸©¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿³¨¤â¡¢¤ä¤äÃÕÀÛ¤ÊÂ¤·Á¤Ï¹Å²ß¤è¤êµÇ°¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£Á´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¸þ¤±¤Ë¹¤¯µÇ°¥á¥À¥ëÈÎÇäµ¡¤È¥á¥À¥ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÃãÊ¿¹©¶È¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ë¡¢ÌäÂê¤Î¥³¥¤¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷ÉÕ¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ö²èÁü¤òÇÒ¸«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÇ°¹Å²ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÂ¤Ê¾¶É°Ê³°¤ÏÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©²ßÊ¾¤Î°õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¤Ê¾¶É¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¸ÅÁ¬¤ä¥³¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦´ÕÄê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¶äºÂ¥³¥¤¥ó¡×¤Ë¤ä¤Ï¤ê¼Ì¿¿¤«¤é´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï
¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²ßÊ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»äÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥á¥À¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºà¼ÁÅù¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¤¥ó´ÕÄê¶È¼Ô¤Ï¡Ö²ßÊ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥À¥ë¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤¤¡¢¥á¥À¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö²ßÊ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¡£
¡ÖÄÌ²ßµ¶Â¤¡×¤Ç¤ªÆì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
¸½ºß¥Ï¥ê¥¸¥ã¥ó¤Ô¤é¤Î¤µ¤ó¤é¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ëºî¤é¤ì¤¿µÇ°ÉÊ¡×¡Ö¾®Àî¸¶¸Ð¼þÊÕ¤Î¸¶Ìî¾¦Ë¡¤Ç¡¢º¾µ½¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡×¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤éÎ®¤ì¤Ä¤¤¤¿µÇ°¹Å²ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê²¾Àâ¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¡ÖÆüËÜ¹ñ¡×¡ÖÀé±ß¡×¤È¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¹ÔÇ¯¤³¤½¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ¼°¤ÊµÇ°¹Å²ß¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Ë¥»¶â¡¢ÄÌ²ßµ¶Â¤ºá¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¡¦¶Á¤Îºä¸ý¹áÀ¡ÊÛ¸î»Î¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¼Âºß¤¹¤ë¹Å²ß¤Ë»÷¤»¤¿¤â¤Î¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ²ßµ¶Â¤ºá¡Ê·ºË¡148¾ò1¹à¡Ë¤äÌÏÂ¤ºá¡ÊÄÌ²ßµÚ¾Ú·ôÌÏÂ¤¼èÄùË¡1¾ò¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¹Å²ß¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Îºá¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êºä¸ýÊÛ¸î»Î¡Ë
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ²ß¤Îµ¶Â¤¤Ïµ¶ÄÌ²ß¤Î¡ÖÎ®ÄÌ²ÄÇ½À¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜÊª¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¶¤ÎÄÌ²ß¤ÇËÜÊª¤ÎÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Î¤âÄÌ²ßµ¶Â¤ºá¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²ßÊ¾¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªÒë¤á¤Ê¤·¤«¤Ï²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºä¸ýÊÛ¸î»Î¤Ï
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØµÇ°¹Å²ß¤«¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëµÇ°¹Å²ß¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ²ß¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¤º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µÇ°¥á¥À¥ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ïºá¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¤³¤ÎµÇ°¥á¥À¥ë¤¬µÇ°¹Å²ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¿Í¤òñÙ¤·¤Æ¡¢ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Èº¾µ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¢¨J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¤à¤Ä¾®Àî¸¶¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ³«È¯¥³¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢Åê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£ó£å£ã£õ£ò£å¡¥£ê¡Ý£ã£á£ó£ô¡¥£ã£ï£í¡¿£æ£ï£ò£í¡¿£ð£ï£ó£ô¡¥£è£ô£í£ì¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡£