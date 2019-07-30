C・ロナウドが韓国で欠場騒動
韓国で開催された親善試合にC・ロナウドが出場せず、物議を醸している。
2019年8月17日
2019年8月16日
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C・ロナウドに韓国人YouTuberが抗議 韓国紙「無視は海外でも続いた」
欠場した理由を問うも、ロナウドは質問に答えず通り過ぎたという
ゲキサカ
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ユーチューバーが直撃 C・ロナウドの韓国と違うファンサービス
Kリーグ選抜戦欠場についての問いをC・ロナは無視し、その場を離れたという
スポーツソウル日本版
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なぜ韓国でプレーしなかった？韓国YouTuberがC・ロナウドに「直接抗議」
先日のスウェーデンでの試合では、韓国のYouTuberがロナウドに「直接抗議」
Qoly
2019年8月12日
2019年8月9日
2019年8月8日
2019年8月6日
2019年8月3日
2019年8月2日
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欠場騒動のC・ロナウド SNSに平和な日常を投稿し韓国ファン激怒か
韓国のサッカーファンからは、依然として謝罪を要求する声が上がっている
スポーツソウル日本版
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C・ロナウド、韓国人の非難コメントを削除か さらに怒りを煽る形に
さらにC・ロナウドは、自身のSNSに寄せられた非難コメントを削除したそう
ゲキサカ
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C・ロナウドの欠場事件 ユベントスの言い訳に韓国側はさらに激怒
ユベントスは空港での手続き遅延と交通渋滞を主張し、主催者側の不備を指摘
Qoly
2019年8月1日
2019年7月31日
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騒動のC・ロナウドについて韓国人に調査 約8割が「もう応援しない」
世論調査会社が同国の501人を対象に、C・ロナウドに関する調査をした
スポーツソウル日本版
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韓国でのC・ロナウド欠場問題 チケット購入の2300人ほどが訴訟へ？
イベント主催者に対する集団訴訟へと発展する可能性があると韓国メディア
Qoly
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韓国でのC・ロナウド騒動 ユベントス副会長が脅迫に近い発言？
ユベントス副会長が脅迫に近い発言をしたとして、韓国メディアが糾弾した
FOOTBALL ZONE