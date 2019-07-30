C・ロナウドが韓国で欠場騒動

韓国で開催された親善試合にC・ロナウドが出場せず、物議を醸している。

2019年8月17日

2019年8月16日

2019年8月12日

2019年8月9日

2019年8月8日

2019年8月6日

2019年8月3日

2019年8月2日

2019年8月1日

2019年7月31日

2019年7月30日