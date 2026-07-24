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今週末に迫る土用の丑の日。今年はうなぎがお得な価格に、特に中国産が安くなっています。いったい、なぜなのでしょうか？中国うなぎの一大産地を取材しました。

「香ばしくておいしいです」
「暑くなると食べたくなります」

“お高い”イメージの「うなぎ」ですが、都内にあるこの店ではランチのうな丼がなんと1700円。お手頃価格の秘訣は、中国産のニホンウナギです。

株式会社亜門　甲田めぐみ 代表
「かなり値段が下がってきたなという印象です」

仕入れ価格は、去年のピーク時に比べて2割ほど安くなったということです。うれしい値下げの裏には、輸入元・中国での思わぬ出来事が関係しているようです。

記者
「いま、うなぎにエサをあげました。大量のうなぎがエサに食らいついています」

うなぎの一大産地として知られる中国の広東省。養殖場には大量のうなぎが泳いでいます。

中国うなぎの養殖量は年間およそ31万トン、日本のおよそ17倍にのぼり、中国うなぎの輸出大国でもあります。日本で供給されるうなぎのおよそ7割は輸入で、ほとんどが中国産です。沿岸部で捕獲されたうなぎの稚魚を養殖業者が買い取り、育てたうえで出荷します。

中国SNSより
「いまは稚魚が少ない。値段が上がるぞ、値上がりするぞ」

天然の稚魚は希少性が高いため、高値で取り引きされることが多く、「水中の黄金」と呼ばれています。しかし、去年は異変が起きました。

記者
中国メディアは、2025年は二ホンウナギの稚魚が豊漁で、およそ16年ぶりの安値になったと報じています」

72トンの稚魚が捕獲されるなどし、養殖用の池に投入されたということです。

乱獲を防ぐため、中国は日本や韓国台湾と毎年協議し、養殖のために飼うことができる稚魚の量の上限を36トンに設定していますが、去年は上限の2倍に達した疑いがあります。

稚魚を獲りすぎた結果、今年はうなぎが供給過剰に。中国産うなぎ値下げにつながったというのです。

生産者は苦境に立たされています。

うなぎの養殖業者
「今年の（うなぎの）価格は生産コストを下回っていて、養殖業者の90％が赤字になっています」

今後の見通しについては…

うなぎの養殖業者
「2027年のうなぎの稚魚の漁獲量次第です。稚魚の漁獲量が60トン以上を維持するのであれば、この1、2年で市場が好転する可能性は低いでしょう」

今後も稚魚を獲りすぎれば採算がとれない状態が続く、との見方を示しました。

中国では、危機感を抱いた業界団体が当局に対し、稚魚の捕獲を1年間禁止する措置をとるよう提言することを決定。稚魚の数をしぼり、うなぎの生産量を減らすことで価格の下落をおさえたい考えです。

うなぎの過剰生産への対応に乗り出す中国中国産うなぎが安い値段で楽しめるのは、いまのうちかもしれません。