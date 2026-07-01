国民的アイドルグループ『嵐』が5月31日のラストライブをもって活動を終了した。同日には30年以上所属していた『STARTO ENTERTAINMENT』との契約も終了した大野智（45）。その直後に向かったのは“お気に入り”の場所だった――。

「昨年5月6日にラストツアーの予告をしてから、嵐は約1年かけて再始動の準備を進めてきました。最後の新曲『Five』はラストライブ当日に発売され、翌6月1日にはファンクラブ会員向けに厚紙仕様のフォトアルバムも発送されています。5人の笑顔の写真やサイン、“ありがとう”のメッセージまで添えられており、最後までファンへの気持ちを丁寧に届ける、いかにも嵐らしい心配りでした」（芸能記者）

これでひと区切りを迎えたようにも見えたが、6月17日放送のバラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）では、二宮和也（43）がこう明かしている。

「いまだにやらなければいけないことがあったりする。DVDを出すときにどうしようかみたいなことで、実際まだ動きが続いているので」

二宮が語った“DVD”とは、嵐のデビュー日である11月3日に発売されるラストライブDVDのことだ。現在も制作作業が続いているという。

「DVDにはメンバーがライブ映像を見ながら語り合う様子も収録される予定で、舞台裏や演出秘話などファン必見の内容になるでしょう。もちろん退所した大野さんも参加します。大野さんは生活の拠点を宮古島に移してリゾート施設を運営しており、施設自体はすでに完成。嵐の活動終了までは正式オープンを控えていました。

本来ならラストライブ後に宮古島へ戻るとみられていましたが、先日、堂本剛さん（47）やSixTONESのジェシーさん（30）と朝まで飲み明かしていたと報じられたように、しばらく東京に滞在しているようです。嵐としての残りの仕事を終えるため、東京生活を延長しているのでしょう」（前出・芸能記者、以下同）

そんな都内にとどまった大野が向かったのは、ある“お気に入り”の場所だった。

「嵐の活動終了から約1週間後、大野さんは都内にある行きつけの焼肉店にひっそりと訪れていました。この店のオーナーとは友人関係で、以前からよく訪れていたそうですが、ライブ前は節制していたため久しぶりの来店だったようです。

テレビ関係者や大手代理店、他の旧ジャニーズのタレントも足を運ぶ店で、大野さんのお気に入りは店オリジナルのスパイスで味付けされたホルモンの“せんまい”。ラストライブのために我慢していた焼き肉を思う存分楽しんでいたようです」（芸能記者）

ラストライブという大舞台を終え、束の間のひと息となったようだ。