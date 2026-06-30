開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、小林有吾氏によるマンガ「アオアシ」のセールが実施されている。 「アオアシ」は、愛媛県の中学生・青井葦人が、東京の強豪ユースチームの監督・福田達也に見出され、成長していくサッカーマンガ。 現在Kindleストアでは、本作の1巻から7巻が約半額、8巻から11巻までが約20％から30％の割引価格で購入できる。また、1巻から6