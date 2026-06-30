森永乳業は後場にプラス圏へ浮上した。きょう、一部商品の価格を８月１日出荷分から改定すると発表しており、株価の支援材料となっている。価格改定商品３２品の改定率は３．１～１１．４％、メーカー出荷価格改定商品１５品の改定率は２．４～１７．６％とする。飲料やヨーグルト、デザートなどが対象となる。 出所：MINKABU PRESS