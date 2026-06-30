カモフラージュ 株式会社ジャパンホビーツールは、キヤノンの交換レンズ「RF100-300mm F2.8 L IS USM」に対応するレンズカバーを6月30日（火）に発売した。価格は1万4,850円。 ブラック イージーカバーが展開する交換レンズ用カバーシリーズ「レンズオーク」の新製品。レンズ全体を覆うカバーで、本体のほかレンズフードも傷や衝撃から保護で