【新興国通貨】人民元はPMIの好結果受けてしっかり＝中国人民元 ドル人民元は6.7928までドル安元高。ドルはほぼ全面高基調となっているが、元も強い。中国PMIが好調。特にサービスPMIは前回から悪化し好悪判断の基準となる50も下回る見込みに反して改善を見せた。 対円では円安もあってしっかりで23.87円を付けている。22日の高値23.892円を試す展開。 USDCNY6.7930CNYJPY23.872