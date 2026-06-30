LINEに投稿された投票依頼のメッセージ（※一部加工） 香川県小豆島町の大江正彦町長が、2026年2月の衆議院選挙の投票日にメッセージアプリ「LINE」で特定の候補者への投票を呼び掛けたとして、町民が告発状を提出し警察が受理しました。 KSBが入手したLINEのメッセージを確認すると、衆院選投開票日の2月8日午後4時前、小豆島町の大江町長が町民らが入るグループに「出口調査の結果、100票レベル