東京時間10:55現在 東京金先物JUN 27月限（TOCOM） 1グラム＝21190.00（-442.00-2.04%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3983.00（-55.90-1.38%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル高もあってNY金先が続落しており、東京金もマイナス圏。円安進行である程度は相殺