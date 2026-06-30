モデルで女優の谷まりあが２８日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「パン休憩車停めて撮った写真です♡」と投稿。髪をポニーテールにまとめ、ピンクが映えるトップスとバッグを合わせたコーディネートで、窓側の席でパンを手に風景を楽しむ姿や、車内でメガネをかけ、笑顔を浮かべる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「やばぁビジュ良すぎて滅」「横顔人間国宝！！」「見惚れちゃ