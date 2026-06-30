ブラジル人モデルのカロリーナ・ディアスさん（31）が2026年6月25日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。サッカーの元ブラジル代表のレジェンドで夫のカカさん（44）との2ショットや、美スタイル際立つソロショットを披露した。スタジアムで試合観戦ディアスさんは、鮮やかな黄色いTシャツとデニムを合わせた観戦コーデやアップショット、仲睦まじい夫婦ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、緑のライ