27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と佐伯貴弘氏が、リーグ優勝を目指すヤクルトのキーマンを挙げた。大矢氏は「僕はオスナですね。打線がみんなで頑張っているんですけど、オスナの勝負強さがもう一つ足りないと思うんですよね。彼がもっと打点を上げてくれたら、ヤクルトの打線は今以上に強力になっていくと思いますね」とオスナの名前を挙げた。佐伯氏も「オスナ選手とサンタ