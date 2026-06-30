記事ポイント広告動画を視聴するだけで30分間スマートフォンをワイヤレス充電できる国内初の広告配信型ワイヤレス充電サービスが首都圏オフィス空間へ初導入10拠点・合計119台の給電装置で実証期間1年間からスタート ベルデザインは、野村不動産が手掛けるサービスオフィス「H¹O(エイチワンオー)」に、広告配信型ワイヤレス充電サービス「POWER SPOT GO(パワスゴ)」の導入を開始しました。首都圏の10拠点に合計119台のワ