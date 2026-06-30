高市氏の鶴の一声だった政府は6月30日付けで木原稔官房長官の首席秘書官を務める茂木正（もぎただし）氏を交代させる人事を発表した。茂木氏が公費で宿泊していたホテルに女性を呼び寄せるなど、不適切な出張を繰り返していた疑いがあることを月刊誌「文藝春秋」などが報じたことを受けてのものと見られる。高市早苗首相に極めて近いとされる茂木氏の処分に至るまでには若干の紆余曲折があったとされるが、そのあたりも含めてお