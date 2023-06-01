サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場した。前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点の後半33分には26歳の町野修斗がピッチに送