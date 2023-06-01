「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。後半１０分に同点に追いつかれた。前半は佐野のゴールで先制し、１-０で折り返した日本だったが、後半怒とうの攻めを浴びると、冨安の顔面ブロックなどでしのいでいたが、１０分、左サイドからのクロスをカゼミロに頭で合わされて失点した。その後も猛攻が続いたが、ＧＫ鈴木のスーパーセーブでしの