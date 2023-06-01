カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日午前2時にキックオフした。試合で解説を務めてきた本田圭佑が、NHK（BS）の生中継に登場したが、その衣装が“まさかの大御所芸人”と被っていることが話題を呼んでいる。【写真】本人も「僕やん」本田圭佑の衣装が“大物芸人”と「完全一致」その大御所芸人は、オール巨人。